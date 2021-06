Vi har prøvekjørt Hot Wheels Unleashed

Hvem har vel ikke lekt seg med Hot Wheels-biler som liten? Jeg husker fortsatt hvordan jeg bygde legobaner og kjørte løp etter løp med de små bilene. Morsomt var det den gang, og morsomt er det i dag med kontroller i hånden.

Italienske Milestone er kjent for å levere racingspill til entusiaster, og selv om de i de senere årene har fokusert på tohjulinger i serier som Ride, MotoGP og Monster Energy Supercross er de nå tilbake på fire hjul med Hot Wheels Unleashed. Jeg fikk æren av å teste en tidlig versjon av spillet, og selv om det var relativt lite innhold fikk jeg allikevel et inntrykk av hva vi kan forvente oss i september når spillet er forventet å utgis.

Masse boost. Masse fart. Masse spenning. Hot Wheels Unleashed byr på alt.

Ved utgivelse vil spillet ha over 60 biler og 40 baner som kan brukes i karrieremodus, time attack, enkeltløp og flerspiller på nett. I denne tidlige versjonen fikk jeg tilgang på 28 biler og 9 baner, med god variasjon i vanskelighetsgrad og kvalitet. Det jeg merket tidlig var at bilene var godt balansert, og biler som hadde dårlig topphastighet hadde vesentlig bedre svingradius, bremser eller mengde boost. Dette gjorde at jeg kunne like gjerne vinne, eller tape, i en varebil som med en formel 1-lignende bil. Vanskelighetsgraden på banene var også godt variert, men det var innholdet som her var mest oppsiktsvekkende.

Spillet er en kombinasjon av Trackmania, Team Sonic Racing og Micro Machines, men banene er rett og slett i en egen klasse. Med dynamiske seksjoner, flere valgmuligheter i kjøremønster og strålende grafikk er det en fryd å kjøre rundt i disse lekebilene. Enkelte ganger slet jeg litt med at bildeoppdateringsfrekvensen kranglet med PCen min, men det tror jeg skyldes mer at jeg presset min kjære PC litt i overkant mye med alt av Ultra-innstillinger.

Det er en rekke forskjellige biler du kan låse opp, uten bruk av visa-kort.

Av ting jeg ikke fikk tilgang til, men som blir å finne i fullversjonen er karrieremodus, banebygger, bildesign og oppgraderinger av biler. Jeg er spent på å se hva banebyggeren bringer først og fremst, og ikke minst om disse banene vil bli tilgjengelig på tvers av plattformene. Ser man for eksempel på Dirt 5 er det en rekke baner som bygges av brukere som absolutt er verdt å spille gjennom, og potensialet er minst like stort her.

Milestone gjør et stort og viktig poeng av at det ikke skal være noen form for mikrotransaksjoner i spillet, og at alt som kan låses opp gjøres ved å spille spillet, vinne løp og fullføre utfordringer.

Det er tidlig i utviklingen, men førsteinntrykket av Hot Wheels Unleashed er lovende, og jeg gleder meg til å følge utviklingen frem mot utgivelse som er satt til 29. september.