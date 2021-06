Vi har prøvekjørt WRC 10

Det var håp lenge. Oppriktig håp. KT Games hentet inn GTR 2-produsent og Simbin-veteran Diego Sartori, og gradvis klarte de å pusle sammen biter som gjorde et par av WRC-spillene både underholdende og til en viss grad realistiske i forhold til hvordan de forskjellige bilene oppfører seg.

Jeg er sannsynligvis en av de som har hatt lengst tålmodighet med KT Games sin lisensierte serie. Både WRC 8 og WRC 9 har vært gode bilspill dersom du har holdt deg til å spille med kontroller fremfor ratt og pedaler. Støtten for sistnevnte er nemlig ikke all verden, og spesielt Fanatec sine produkter kommer til kort først og fremst på force feedback-siden. Det var den gode asfaltfysikken, gode friksjonssimuleringen på grus, en mengde gode baner og rikelig med innhold som gjorde at både WRC 8 og WRC 9 fortsatt var en del av mitt spillbibliotek. Nå som KT Games gjør seg klar til å levere sitt siste lisensierte spill i serien for denne gang, etter at Codemasters har kjøpt rettighetene de ti neste årene, har tålmodigheten min tatt slutt. Mitt positive syn på KT Games sin kamp for å ta igjen sjangergiganten Dirt Rally 2.0 føles verken ambisiøs eller lovende lengre. Fra min side virker det hele som et uforløst potensial, og fra hva jeg har testet av WRC 10 så langt er det rimelig likt WRC 9, med litt annerledes lyssetting.

Grafikken er bra og bilene er realistiske, men kan det ha blitt litt vel... mørkt?

WRC 10 inneholder 122 strekninger fordelt over 19 forskjellige land. Monte Carlo, Sverige, Kroatia, Portugal, Estland, Spania, Italia, Afrika, Finland, Belgia, Chile, Japan, Wales, Hellas, Argentina og Tyskland er blant landene som er tilgjengelig, og utvikleren har allerede lovet flere «episke etapper». Personlig synes jeg det ligner mer og mer på kvantitet over kvalitet i denne spillserien. I stedet for å gjenskape virkelige rallyetapper som sjåførene kjører i virkeligheten virker det som KT Games vil ha ut mest mulig fra flest mulige land.

Partikkeleffektene er velgjorte og WRC bruker nå den haptiske feedbacken PS5's DualSense-kontroller tilbyr.

Klassene WRC, WRC 2, WRC 3 og Junior WRC er alle representert og KT Games har snakket om så mange som 22 historiske, klassiske lag under mitt intervju forrige uke. Vi kan forvente å kunne kjøre Colins superklassiske Impreza 1997, Sainz' Celica Turbo GT4, en 1981 A1 Quattro fra Audi, med mer. WRC som en bilorganisasjon fyller 50 år i år, og utviklerne ønsker å feire dette med flere klassiske rally og biler enn noen gang tidligere i serien. Det vil være over 20 spesialutfordringer hvor vi vil måtte takle klassiske øyeblikk fra sportens historie, fra de tidligere årene i Gruppe B og Gruppe A, frem til dagens konkurranser.

Forvent rundt 122 fartsprøver, men kun rundt 12 av disse er gjenskapt fra virkelige WRC-etapper.

Fra neste år er det Codemasters som tar over lisensen, og vil mest sannsynlig gå fra Dirt Rally til WRC: The Official Video Game.

Asfaltfysikken i WRC 10 er bra. Det eneste området serien slår Dirt Rally 2.0.

En annen del av WRC-serien som utvikleren lover å forbedre i sin tiende utgave er lyden, som på mange måter har vært seriens akilleshæl sammen med manglende støtte for ratt og pedaler. KT Games har visstnok tatt opp alle motorlyder på nytt, og lover nå gull og grønne skoger på området. Forhåndsversjonen som jeg har fått et par uker på å prøve nå tilsier derimot noe annet. Jeg hører helt ærlig ikke store forskjellen mellom WRC 9 og WRC 10, og motorene høres fortsatt bleke, tynne og urealistiske ut.

WRC feirer 50 år i år, og KT Games feirer det med en rekke klassiske rallyløp.

WRC 10 virker best med håndkontroll og frontfanger-kamera, noe som virker litt snedig med tanke på at utviklerne mener det er en rallysimulator. For meg har dette fortsatt en viss grad av arkaderacing over seg, dog med en realistisk ramme. Jeg har vanskelig for å tro at dette skal endre seg så mye på de tre månedene inn mot utgivelse i september. Det er mulig å kjøre fortere enn i de tidligere spillene. Det er mulig å bremse på hvilket som helst underlag uten at bilen blir ustødig, og generelt så er mangelen på realisme tydelig mer enn noen gang i serien om vi tar utgangspunkt i prøveversjonen. Med andre ord vil ikke WRC 10 sjokkere umiddelbart vet utgivelse i september. Det vil på mange måter være det samme spillet som WRC 9 med noen små justeringer, vil jeg påstå. Det er ikke så ille, men på dette tidspunktet forventer jeg mer.