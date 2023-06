Vi har sett mer av Armored Core VI: Fires of Rubicon

HQ

Siden kunngjøringen på The Game Awards i desember 2022 har vi bare fått bittelitt mer informasjon om Armored Core VI: Fires of Rubicon. FromSoftwares mech-action-serie kanskje en noe ukjent for mange på disse kanter, men Fires of Rubicon åpner sitt univers for alle spillere samtidig den 25. august. Det blir også en slags "reboot" av sagaen, noe som ytterligere forsterkes av tilliten FromSoft har fått de siste årene med ARPG-spill som Dark Souls, Bloodborne, Sekiro: Shadows Die Twice og Elden Ring. Derfor var jeg spent på å få overvære en videopresentasjon holdt av spillets produsenter, Yasunori Ogura og Atsuo Yoshimura.

Ogura begynte med å forklare hva Armored Core egentlig er. Det er en serie action-RPG-titler som har eksistert siden FromSoftware ble grunnlagt med utgivelsen av den første delen i 1997 til PlayStation. Grunnkonseptet er at vi er piloter i disse kamprobotene som kan tilpasses etter eget ønske for å utvikle en unik kampstil som vi kan bruke i kamp mot andre mechaer. Ved å sette sammen våpen og ulike deler av roboten endrer vi ikke bare kampstilen, men også bevegelsene og skaper en unik spillestil for hver enkelt spiller.

Begge produsentene understreker at det helt fra starten av har vært viktig for utviklingen av denne sjette delen at kontrollene skal være smidige og behagelige å bruke, samtidig som spillkartet utvides og dynamiske situasjoner og kampscener med flere løsninger introduseres, i tråd med stilen og tonen i studioets nyeste titler.

Når det gjelder spillets skala, er nivåene designet etter et tredimensjonalt mønster, noe som betyr at vertikalitet og avstand er elementer som må tas i betraktning. Svært forseggjorte områder som legger til rette for action på kryss og tvers og en følelse av kamp i stor skala. I videoen fikk vi se ulike miljøer, som store ørkenområder, snødekte landskap og store industrianlegg, som alle er designet for at vi skal kunne bevege oss smidig på toppen av disse kraftige mekaniske rustningene. Selv om Fires of Rubicon i utgangspunktet er ment som en enspillertittel, finner vi også her en PvP-multiplayer der vi kan utfordre andre spillere i kamp.

Det var uunngåelig at vi på et eller annet tidspunkt i presentasjonen ville komme inn på temaet vanskelighetsgrad, som utviklerne anser som en grunnleggende del av studioets spill (noe vi av erfaring ikke kan motbevise). I Armored Core VI vil vi ha veldig harde kamper der progresjonen vil være preget av det samme konseptet som i souls: observasjon, praksis, prøving og feiling. Selvfølgelig går tilpasningen av mechaen mye i denne retningen, ettersom vi må velge nøye hvilke våpen eller oppgraderinger vi installerer for å dra nytte av miljøet og fiendens svake punkter.

På dette tidspunktet begynte en videodemo av et av de første hovedoppdragene i spillet, der målet er å erobre en fabrikk kalt Grid 086. Det var ikke mye som ble avslørt om det overordnede narrativet, men det fungerte perfekt til å illustrere alt vi hadde blitt fortalt så langt. I 086 møter vi en gruppe fiender kalt RaD, og oppdraget er fordelt på to scenarier (ett utenfor og ett inne i anlegget). Etter en videointroduksjon der oppdragets mål blir forklart, setter spilleren ut en imponerende pansret kamprobot med forskjellige våpen på armene og på plattformer montert på baksiden av chassiset. Roboten begynner å bevege seg ved hjelp av plattformene og rørene som forbinder de ulike delene av området, samt rakettene som er plassert både på lemmene og på baksiden av mechaen, noe som snart viser seg å være svært nyttig, ikke bare for å klatre til høye områder, men også for raskt å unngå fiendtlige prosjektiler. Disse "Assault Boosts", som de kalles, har en nedkjølingstid (tilsvarende utholdenhet her), så du må velge riktig øyeblikk for å drive deg selv i hvilken som helst retning.

Når vi nærmer oss fabrikken, ser vi en gruppe fiender som vokter hovedinngangen, men vi får også vite at det finnes andre adkomster som vi kan nå hvis vi utnytter allsidigheten i bevegelsene, for eksempel en hengebro som ligger ovenfor. Men i dag var ikke dagen for å unngå fiender, for det var på tide å prøve ut kampene i en ekte test.

Kampene er basert på en kombinasjon av lett artilleri og ulike kort- og mellomdistanseraketter, samt kraftige nærkampladninger for å sprenge andre roboter i luften. Etter å ha nedkjempet denne første garnisonen når vi hovedporten, der en ny type panser ligger i bakhold. Denne fienden virker kraftigere enn de forrige, og i tillegg til at den ser helt annerledes ut, har den også nye angrepsmønstre. Etter å ha observert ham på avstand mens vi unnviker skuddene hans, bruker vi Assault Boost til å holde oss til ham og treffe ham hardt i nærkamp, noe som destabiliserer maskinen og gir oss en flott åpning til å tømme hele arsenalet vårt og ødelegge ham. Reparasjonssett (ja, mechs har også "estus-flasker") bringer panseret tilbake til 100 % før vi går inn i fabrikken.

Når vi står i et hjørne foran et stort rom, kan vi bruke en skanner til å identifisere fiender i området uten å røpe posisjonen vår, noe som er et pluss fordi omgivelsene ikke ser ut til å markere deres tilstedeværelse før du er ganske nærme. Etter å ha markert målene våre kommer spilleren ut av dekning, og med et raskt overraskelsesangrep tar han dem ned uten problemer. Kort tid etter kommer det imidlertid et nytt bakholdsangrep som overrasker oss og ødelegger panseret.

Å tenke at man på dette tidspunktet skulle starte fra begynnelsen ville vært plagsomt, men i Armored Core er det sjekkpunkter midt i oppdraget som gjør at man slipper å reise hele veien på nytt (noe som er kjærkomment). Vi har ikke sett at vi må aktivere et respawn-punkt på noe tidspunkt, så det ser ut til at det vil være en automatisk funksjon i spillet. Før vi returnerer til lagringspunktet, kan vi også modifisere panservåpen hvis vi ser at det er behov for det på forsyningspunktene. Spilleren fyller på reparasjonssett og ammunisjon, og foretrekker å bytte ut enkelte deler av robotens struktur, noe som i tillegg til å endre angreps- og forsvarsstatistikken også endrer robotens bevegelser fullstendig. Med en ny kombinasjon av vendbare ben klarer han å få nok smidighet til denne gangen å eliminere den siste gruppen fiender og stå foran sjefskampen, hvor presentasjonen ble avsluttet.

På dette tidspunktet sitter jeg igjen fascinert og ser at de virkelig har klart å oversette spillingen, allsidigheten og spenningen fra Souls til en gigantisk mech-fighting-tittel, som føles like balansert som om vi var en kriger eller en magiker i noen av de andre titlene deres.

Selv om vi håper å kunne sette oss bak spakene på roboten vår i Armored Core VI: Fires of Rubicon veldig snart, gleder vi oss allerede til lanseringen 25. august, når vi kan spille det på PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 og PS5. Vi har også blitt informert om at PS4-versjonen kan oppgraderes gratis til den nåværende generasjonen, noe mange spillere som kjøper Sonys konsoll i løpet av de neste månedene sikkert vil sette pris på.