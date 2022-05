Vi har sett Saints Row i aksjon og er meget imponerte

HQ

Nylig fikk jeg muligheten til å se nærmere på det som forventes å bli et av årets største spill via en lukket presentasjon. Rebooten av Saints Row-sagaen har opplevd mange endringer og forskjellige mentaliteter. Imidlertid beholder den fortsatt sin helsprøe essens og spesielle sans for humor i et vanvittig hagl av kuler som jeg skal prøve å forklare i detalj. Nye Saints, nytt liv. Dette beskriver den nye oppfatningen av sagaen, hvor vi må lede en mangfoldig gjeng med kjeltringer (veldig karismatiske også) for å skape et kriminelt imperium ut av ingenting.

Dog passer ikke "ingenting" helt med det enorme kartet over byen. Selv om jeg bare fikk se en liten del av den nye regionen Santo Ileso, kan den lett være en fiktiv representasjon av den nåværende sørvestlige delen av USA. Mange av områdene og kvartalene er faktisk hentet fra ekte byer og landområder. For eksempel er byen El Dorado ganske lik den berømte Las Vegas Strip, selv om utviklerne bekreftet at den er basert på byen Reno, også kjent for sine mange kasinoer. Den visuelle stilen er også mer realistisk og mindre tegneserieaktig enn de tidligere titlene.

Settingen vil også introdusere de unike interaksjonene mellom karakteren vår og NPC-innbyggerne i Santo Ileso. Under presentasjonen fikk jeg se hvordan hovedpersonen gikk bort til et band med musikere og plutselig begynte å spille gitar som resulterte i at alle begynte å danse med ham. Vi vet fortsatt ikke om det vil være mange interaksjoner av denne typen, men jeg synes definitivt dette er en fin måte å få den åpne verden til å føles mer levende.

Denne realistiske tilnærmingen kan også sees i de fremragende ansiktsanimasjonene til karakterende, som er spesielt gode under filmsekvenser. Dessuten vil vi igjen få muligheten til å skape vår egen Saints-leder. Faktisk er det så mange valg og varianter av tilpasningsmuligheter at jeg ble litt overveldet. Heldigvis innrømmet utviklerne under en Q&A at dette var noe som kanskje ikke resonerer helt med alle, og at man derfor i begynnelsen får velge mellom åtte forskjellige arketyper man kan tilpasse ut i fra hvis man vil.

Et annet viktig aspekt med dette nye Saints Row er omarbeidingen av kjøretøyenes kjøre- og bevegelsessystem. Du kan se at de har lånt noen ting fra sin nærmeste konkurrent, GTA V, som bevegelsen i den åpne verden. De introduserer også flere andre måter å bevege deg rundt i verden på, som vingedrakter som lar deg gli rundt i luften akkurat som Rico Rodríguez i Just Cause. Kjøringen er mye mer flytende, og scenariene er perfekt tilpasset for å utføre de sprøeste triksene. I tillegg tilbyr verkstedet så mange valgmuligheter at jeg kan nesten forsikre deg om at to spillere aldri kommer til å ha helt like kjøretøy. Mulighetene er uendelige. Jeg vet ikke det nøyaktige antallet kjøretøy i spillet, men jeg har sett tonnevis av dem, inkludert et svevebrett som minner om det Marty McFly har i Back to the Future 2.

Men Saints Row har aldri handlet om bilkjøring, og heller ikke om den vakre naturen. Vi spiller for å sprenge bølger av fiender med alle våpen vi kan. Sist gang jeg spilte denne serien var det Saints Row the Third Remastered, og jeg må si at det å bytte mellom våpen i inventaret var litt irriterende i det, og definitivt ikke behagelig. Og her finner vi en litt annen likhet med giganten til Rockstar, ettersom det nye våpenhjulet er stort sett akkurat det samme som i GTA V. Dessuten er variasjonen av våpen enorm. I tillegg til de klassiske pistolene, maskingeværene og bazookaene, er det mange andre gjenstander å ta i bruk, som en piñata-skyter som gjør fiender om til konfetti når de eksploderer eller en rakettkaster innebygd i en gitarkasse (Robert Rodríguezs Mariachi ville vært stolt).

I den siste delen av presentasjonen ga de noen detaljer om flerspillermodus og historieoppdrag. Samarbeid mellom to spillere så ganske morsomt ut. En av karakterene kjørte mens den andre siktet og skøyt på fiender under en biljakt. Den typen oppdrag jeg fikk se i presentasjonen varierte fra de typiske "gå inn i et område og eliminer alle fiender" til "redd en kollega som har blitt kidnappet av den rivaliserende gjengen", men det kan jo hende det også er mer varierte og oppfinnsomme oppdrag i vente. Utvikleren bekreftet dog at det ikke vil være alternative slutter.

Når det er sagt er det bare ett spørsmål igjen etter presentasjonen: hvordan vil spillet føles når vi endelig får spille det selv? Vi trenger heldigvis ikke vente så lenge, siden dette nye Saints Row forventes å slippes 23. august til Xbox, PlayStation og PC. Jeg vet ikke om det er de nye funksjonene eller det de ekstremt mange tilpasningsmulighetene, men jeg ser virkelig frem til å prøve det så snart som mulig.

