Vi har spilt Company of Heroes 3

Til tross for at utvikleren Relic Entertainment har, sammen med World's Edge, jobbet i lang, lang tid på å få ferdig det kommende Age of Empires IV som kommer om noen få måneder, så har de samtidig i all hemmelighet jobbet på et annet strategispill også. Ja, etter åtte års ventetid er etterfølgeren til det høyt elskede Company of Heroes 2 endelig blitt avslørt - Company of Heroes 3 er på vei, og vi har faktisk allerede spilt en alpha-versjon av det og har en ganske klar idé om hva vi kan forvente når det en vakker dag lanseres.

Akkurat som tidligere spill i serien er Company of Heroes 3 satt til andre verdenskrig, og følger de allierte troppene som beveger seg gjennom Europa og dytter aksemaktene tilbake. Forskjellen her er dog at spillet ikke tar deg til vestfronten, men snarere til Middelhavet, som betyr at kampene for det meste er sentrert rundt Italia og Nord-Afrika. Og hva betyr det? Det betyr at kampene ikke foregår i Frankrike, Belgia og Tyskland, men at vi i stedet får ansvaret for å presse inn i Italia sydfra ved å bruke forskjellige strategier til å innta taktisk fordelaktige posisjoner på et stort, bredt og dynamisk kampanjekart.

Company of Heroes 3 byr dog på samme tradisjonelle strategiske gameplay-oppsett, og det er en avgjørende del av spillet, som vi går nærmere inn på om et øyeblikk. Men det er også mer som tilbys, ettersom det å føre et angrep mot aksemaktene i Italia innebærer mye areale å erobre, og fører til et bredt spekter av mål underveis, og det er derfor det overordnede kampanjekartet er avgjørende. Kartet spiller mer som et standard strategispill, der du blir bedt om å flytte enheter over deler av Italia for å øke kontrollen over landet, med et begrenset antall tilgjengelige handlinger per tur. Denne delen er en fundamental del av COH3 ettersom beslutningene du tar på kartet har en direkte innflytelse på måten den mer kamporienterte delen av spillet utfolder seg.

La oss gi et eksempel: når du beveger deg rundt på kartet, så kan du "oppdage" oppdrag, og disse kan ha forskjellig klassifisering, avhengig av hvor avgjørende de er for din samlede kampanje. Hvis du oppdager et kan du ta noen planleggingsvalg og så begynner kampen. Det kan være alt fra å frigjøre en by til å jakte på en spesifikk tysk general, men hver av disse foregår på mindre baner, hvor du fra et isometrisk perspektiv må trene og lede regimenter av soldater og kjøretøy mot strategiske punkter og gjennomføre delmål. Det er med andre ord typisk Company of Heroes. Noen ganger kan disse oppdragene ta 15 minutter hvis du planlegger og utfører en perfekt strategi, men andre ganger, når det hele begynner å gå galt, kan det ta opptil en time å nå de nevnte delmålene.

Enten du spiller på kampanjekartet eller i et separat oppdrag, er enhetene du kontrollerer ganske varierte, alt fra britiske Black Prince-stridsvogner til amerikanske Destroyers. Du kan bruke en lang liste over soldater, i tillegg til fly, skip og kjøretøy, og som tidligere spill i serien ser det ut til at Company of Heroes 3 kaster et hav av muligheter etter deg som lar deg utvikle ganske unike strategier. Samtidig ser det imidlertid ut til at dette spillet er skreddersydd ganske direkte til de mer hardkokte strategi- og seriefans, ettersom ansvarsområdene og mulighetene er ganske avanserte, selv fra begynnelsen av.

Det er noen få nye tiltak som gjør det litt enklere å opprettholde oversikten, og som også gjør Company of Heroes 3 mer tilgjengelig for nye spillere, eller bare de som ønsker en mindre intensiv opplevelse. Det er initiativer som Tactical Pause som lar deg stoppe tiden både i den samlede kampanjen og i de individuelle oppdragene, slik at du får tid til et pust i bakken. Det er ganske kult, men det er heller ikke en klar løsning på problemene, for hvis du helt har mistet oversikten hjelper det ikke stort med litt pusterom.

Som du kanskje allerede har gjettet, er spillets skala og størrelsen på oppgaven foran deg ett av områdene der Company of Heroes 3 virkelig imponerer. Kampanjekartet er mildt sagt gigantisk, og det er et utall steder å okkupere og holde. Du kan ikke bevege deg tvers over Italia fra starten av, fordi landet er delt inn i individuelle kart, og hvert av disse krever at du fyller ut et spesifikt sett med delmål. Relic Entertainment har imidlertid nevnt at vi skal få reise over hele Italia, og Nord-Afrika også, som vi ikke fikk se i det hele tatt. Så forvent en mildt sagt overveldende mengde innhold.

Og med det, la oss snakke moduser, fordi Company of Heroes 3 har ganske mange av dem. Vi fikk bare sjansen til å se nærmere på kampanjekartet og tilhørende innebygde oppdrag, men det er også et stort utvalg av flerspillerorienterte moduser. Faktisk lover Relic at spillet her vil inneholde den største mengden unike mål og oppdrag i seriens historie. I tillegg sier de at det også er det største antallet flerspillerbaner også, og dette har skjedd gjennom en innsamling av tilbakemeldinger fra seriens mest lojale fans over en årrekke.

Imidlertid er det litt vanskelig for oss å definitivt slå fast hvor godt spillet faktisk kjører, da Relic uttalte til oss da vi spilte at det er minst "over et år" fra en endelig lansering. Det er faktisk litt misvisende å si at vi har spilt en alpha-versjon, for spillet ikke engang er i alpha offisielt ennå. Vi må dog si at spillet allerede ser ganske detaljert og fint ut, og godt satt sammen. Ja, det krasjet noen ganger, og noen ganger la vi merke til at AI-figurene var litt dumme, men utviklerne har god tid til å fjerne ujevnheter.

Company of Heroes 3 er en spennende oppfølger til et av de mest elskede strategispillene noensinne, og det er helt klart at Relic Entertainment strekker seg langt for å imponere fans av serien. Vårt inntrykk er at spillet er godt på vei til å leve opp til de høye forventningene, men nå som det er så mye tid til lanseringen, kan mye av det vi har opplevd endres.