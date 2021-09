Vi har spilt Marvel's Guardians of the Galaxy

HQ

Når man snakker spesifikt om Marvel-baserte spill, så man man si at det har vært en ganske blandet pose. Naturligvis har vi fått to glimrende Spider-Man-spill fra Insomniac, men både Marvel's Avengers og Ultimate Alliance 3 har vært ganske store skuffelser, og har ikke klart å innfri fansens forventninger. Selve kvaliteten har svingt, det er helt sikkert, men hvis min time i selskap med det kommende Marvel's Guardians of the Galaxy er representativ for den totale opplevelsen, vil dette gå hånd i hånd med deres bedre forsøk på å "spillmatisere" deres kjente superheltunivers.

Jeg fikk prøve spillets femte kapittel, og her er vårt team av helter allerede i ganske mye trøbbel, for å si det mildt. De sitter i dyp gjeld, og blir nødt til å ta en tur innom en nærliggende Nova Corps-base for å betale deres utestående. Idet de ankommer legger de merke til at den ellers ganske sikrede basen er fullstendig tom, og de velger å bevege seg inn på forbudte områder for å finne ut av hva som har skjedd. Det tar ikke lang tid før de snubler inn i noen merkelige lillaglødende Nova Corps-soldater, som har gått fra forstanden og plaffet ned flere av sine egne menn. Det er selvsagt opp til deg å eliminere denne truslen og prøve å finne ut hva det egentlig var som påvirket dem til dette.

Denne korte delen av historien trakk meg virkelig inn, siden den presenterte så mange spørsmål. Hva gjorde Guardians-gjengen for å få så høy gjeld? Hva har besatt Nova Corps-soldatene? Og hvorfor oppfører Guardians-medlemmene seg fiendtlige mot hverandre? Å gi oss en forhåndstitt såpass sent i spillet føltes først som et merkelig valg, men det er nå lett å se hvorfor.

Det ga absolutt et fristende førsteinntrykk, og jeg var glad for å se at fortellingen også inneholder elementer av spillervalg. I løpet av min tid med spillet kom jeg over en Nova Corps-hjelm, og jeg kunne enten velge å ignorere den eller bruke den til å prøve å kontakte noen av soldatene (dette var før jeg møtte dem). Jeg valgte sistnevnte, og ble derfor naturligvis offer for et bakholdsangrep, men jeg kunne ha ignorert den, og på den måten hadde det kanskje vært omvendt. Spillet later til å være fylt med små øyeblikk som dette, selv om slutten blir den samme for alle.

Det var også kult å se at Eidos Montreal har tatt seg mange kreative friheter med kildematerialet, og har valgt å bidra til de mange forskjellige karakterens bakgrunn. Faktisk har de skapt et slags album for hver av karakterene, bestående av avgjørende ideologier, holdninger, personlige vendinger og merkelige sider. Utover det er det et hav av dialog som har som formål å utpensle forholdet mellom dem, og også skape en slags forståelig ramme rundt deres forhold som gruppe. Du kan få mye mer ut av dette ved å samhandle med diverse objekter ombord på Milano-romskipet.

Når det gjelder kamp kan du kun spille som Star-Lord, men du kan ganske enkelt aktivere diverse ekstraangrep fra resten av grippen. Disse forskjellige spesialangrepene kan dessuten synkroniseres for å gjøre ekstra skade, men det er dog ventetid imellom dem, så de må brukes med omhu. Rocket kan for eksempel bruke et eksplosivt AoE-angrep, og Groot kan immobilisere fiendene med grenene sine. Det er også angrep som aktiveres ved å befinne seg på spesielle steder, og som krever en spesifikk Guardian.

Hver eneste Guardian har sitt helt eget ferdighetstre, og kan hele tiden lære nye evner, hvorav fire kan brukes om gangen. Du kan også oppgradere Star-Lords evner, og låse opp nye ting ved å samle Scrap, og ved å besøke diverse arbeidsstasjoner hvor Rocket går igjennom utstyret ditt. Én evne jeg klarte å låse opp ga meg muligheten for å scanne fiender, og avsløre svakhetene deres. En annen gjorde det mulig å sveve i luften et lite øyeblikk. Disse oppgraderingene er valgfrie, og du straffes ikke som sådan for å velge én over en annen, sier utvikleren.

Det såkalte "Huddle"-systemet tilføyer også et annet aspekt til opplevelsen, og her er det meningen at du skal prøve å motivere dine allierte ved å bruke lyrikk fra cheesy 80-tallssanger. For å inspirere laget må du holde øye med reaksjonene deres, og reagere enten ved å løfte dem opp, eller dempe deres falske følelse av selvtillit. Hvis du lykkes kan du både gjenopplive en fallen kamerat, men også fjerne ventetiden på deres spesialangrep. Jeg elsket denne mekanikken hele veien gjennom min tid med spillet. Det er virkelig underholdende, og det er fint å se at spillet ikke tar seg selv altfor seriøst.

Mens du skyter og banker deg gjennom horder av fiender bygger du opp "Momentum", og dette gjør at du kan aktivere noen ganske ville QTE-sekvenser. Din prestasjon i kamp evalueres konstant, og mengden Momentum du får bestemmes ut i fra hvordan du varierer dine evner i kamp, og om du får til å utføre noen kombinasjoner som er effektive mot de fiendene du kjemper imot. Jeg innrømmer at QTE-sekvenser, i alle spill i dag, føles litt gammeldags, og vil ikke falle i alles smak, men det var interessant å se at deres innvirkning varierer avhengig av situasjonen du befinner deg i.

Når det kommer til level-design er ting ganske så lineært, og du beveger deg gjennom ganske tette korridorer og har som sådan ikke mulighet for å utforske en bredere verden. Nova Corps-basen byr på en håndfull puslespill og utfordringer, som krevde at jeg måtte velge riktig Guardian for å komme videre. Det var disse delene jeg likte minst, for det føltes mer som fyll enn spennende innhold. En av disse utfordringene var for eksempel en direkte kopi av hacke-minispillet fra Watch Dogs.

Men hvis dette femte kapitlet er representativt for hele Marvel's Guardians of the Galaxy, så er det virkelig god grunn til å glede seg. At det er snakk om et lineært singleplayer-spill er nok forfriskende for mange, og til tross for litt kjedelige puslespill så sikrer kampene, oppgraderingene, dialogen og narrativ utforsking etter all sannsynlighet en bunnsolid opplevelse.