Vi har spilt Sherlock Holmes Chapter One

Etter å ha lansert et nytt Sherlock Holmes-spill annen hvert år eller så de siste femten årene, valgte det ukrainske studioet Frowares å gi den travle detektiven en velfortjent pause etter lanseringen av Sherlock Holmes: The Devil's Daughter i 2016. I stedet valgte de å bryne seg på en annen klassisk forfatter i form av The Sinking City, et spill basert på H.P. Lovecrafts forfatterskap.

The Sinking City var første gang utviklerne eksperimenterte med etterforskning i en ordentlig åpen verden, og selv om det hadde noe rusk var det etter mitt syn en virkelig bemerkelsesverdig opplevelse som innenfor sin sjanger bare blir overgått av L.A. Noire. I sitt kommende eventyr, Sherlock Holmes Chapter One, skal du nok en gang utforske hver krik og krok i en relativt stor og åpen verden, men i stedet for det gufne og forråtnede Oakmont får du denne gangen besøke den solfylte middelhavsøya Cordona. Jeg var heldig nok til å sikre meg en billett til overs, så jeg pakket reisesekken og dro med Sherlock og hans nye kompanjong Jon til dette interessante nye stedet fullt av mord og intriger. Men de var ikke mine eneste medvandrere, ettersom jeg også fikk slå av en prat med spillets kreative leder, Sergei Chervonnyi.

Forhåndstitten starter med en ung Sherlock som ankommer havnen og sjekker inn på et luksushotell. Sherlock vokste faktisk opp på øya (i hvert fall i denne Sherlock-tidslinjen) og har reist dit for å si et siste farvel til sin avdøde mor. Dette er en form for opprinnelseshistorie for rollefiguren, derav undertittelen Chapter One: «Navnet presenterer at dette er starten på Sherlocks historie. Det uskrevne kapitlet som forteller hvordan Sherlock begynte sin vandring på veien til å bli den verdensberømte detektiven vi alle kjenner,» forteller Sergei Chervonnyi.

Få minutter etter din ankomst får den unge og ukjente Sherlock sin første sjanse til å vise hva han er god for idet han snubler over et mordmysterium. En spirituell seanse har gått fryktelig galt, og både svindleren bak ritualet og offerets ektemann er blant de mistenkte.

For å finne gjerningsmannen må du granske spor, avhøre vitner og dedusere deg frem til riktige svar i "tankeslottet," et kjent element fra serieuniverset. Ettersom vi snakker om Sherlock Holmes her, får du naturligvis også andre redskaper til disposisjon. Du kan gå inn i konsentrasjonsmodus for å avsløre skjulte spor, eller du kan skanne folk for de minste detaljer bare en mesterdetektiv er i stand til å observere. Det er noen ekstra redskaper her også, som muligheten til å lyse opp alle gjenstander du kan samhandle med eller motta en beskjed hvis du går glipp av et spor, men disse er fullstendig valgfrie og kan skrus av hvis du foretrekker en mer autentisk opplevelse.

Sherlock Holmes: Crime and Punishment introduserte en mekanikk hvor det var mulig å foreta feilslutninger og til syvende og sist dømme en uskyldig person. Det første mysteriet i forhåndstitten vitner om utmerket håndverk, og det var en stor lettelse da den mistenkte som jeg hadde valgt å anklage endelig tilsto sine ugjerninger. Likevel fikk jeg fortsatt friheten til å velge hvorvidt han skulle møte lovens dom eller få muligheten til å rømme. «Loven på Cordona er ikke svart-hvitt, akkurat som i det virkelige liv. Noen ganger gjør mennesker det som er 'galt' av de rette grunnene. Disse valgene vil også skape ringvirkninger i møte med andre rollefigurer og hvordan de ser på deg,» forklarer den kreative lederen.

Etter å ha løst det første mysteriet fikk jeg lov til å utforske øya fritt. Dette er en tidlig versjon av spillet, så noen glitcher og trøblete NPC-er er ikke til å unngå, men alt i alt er øya vakker med sine støvete og solfylte gater, detaljerte hus og noen nydelige lyseffekter som bidrar til å skape en flott atmosfære. Selv om settingen er ny lover den kreative lederen at vi får møte noen kjente fjes langs veien.

Med The Sinking City beviste Frogwares at de er i stand til å skape interessante og levende verdener til tross for et budsjett som ikke er i nærheten av sine åpen verden-rivaler. Denne gangen føles det enda bedre, da Cordona er en fantastisk smeltedigel av vakre omgivelser og fargerike rollefigurer fra hele verden. Under mitt korte besøk fikk jeg møte uniformerte britiske koloniarbeidere, kurdere og egyptere i lokale antrekk, franske aristokrater som ikke ville nedverdige seg til å se på meg og mye mer.

Hvordan vet jeg nasjonalitetene til alle på øya, spør du kanskje? Elementært, min kjære leser, ettersom Sherlock har en splitter ny egenskap som raskt lar ham skanne folk. Det fungerer litt som i Watch Dogs, men mesterdetektiven behøver selvfølgelig ikke hacke seg inn i folks databaser for å lære alle deres små hemmeligheter. I stedet studerer han ansiktene, klærne, småskadene og lignende, og på et blunk er han i stand til ikke bare å avsløre nasjonaliteten deres, men også personlige særegenheter som hvorvidt noen lider av søvnmangel eller har et alkoholproblem. Sherlocks evne til å lese mellom linjene og ikke bare bedømme noe etter førsteinntrykket er en av detektivens mest ikoniske egenskaper, og det er flott å se hvordan det blir vevd inn i spillet på en så kløktig måte.

Sherlock Holmes har aldri vært en rollefigur med mye psykologisk dybde, men dette spillet sikter mot å endre dette, forklarer Sergei Chernonnyi. «Dette er ikke bare en vagt sammensatt historie som gir deg et billig poeng på slutten ala 'Og dette, barn, er grunnen til at Sherlock liker å løse mysterier. God natt!' Langt derifra,» sier Chervonnyi. «Med Chapter One graver vi i veldig spesifikke ting som definerer ham, som hvordan han ble så fascinert av fiolinen, hans karakteristiske klesstil og til og med hans rusavhengighet.»

Som nevnt er du på en personlig reise for å gjøre opp med fortiden, og du får følge av din bestevenn Jon. Nei, det er ikke hans trofaste makker John Watson vi snakker om her, men en helt ny rollefigur utviklet av Frogwares. Du innser fort at Sherlocks forhold til denne mannen er mer enn komplisert, og etter mine to timer med forhåndstitten kunne jeg ikke bestemme meg for om jeg opplevde Jon som en spennende rollefigur eller en enorm pest og plage. I likhet med den berømte teleporterende Watson fra en av Frogwares' tidlige spill dukker han alltid opp i nærheten for å gi deg råd (eller aller helst en rappkjeftet kommentar). Men en ting er i hvert fall sikkert: Jon kommer til å spille en sentral rolle både spillmekanisk og narrativt sett, så forhåpentligvis kommer jeg til å få mer sansen for ham.

Forhåndstitten slutter på en stor cliffhanger, og allerede nå klarer jeg ikke vente med å utforske spillet i sin helhet når det lanseres. Det er fortsatt mye jeg ikke har sett, og det viktigste her er at jeg ikke har fått teste ut det forbedrede kampsystemet som virker å spille en stor rolle denne gangen. Tekniske svakheter og kampsystemet var de største ankepunktene mot The Sinking City, så forhåpentligvis har Frogwares forbedret disse punktene i det kommende spillet. Med det sagt kan det å forlate det tåkelagte London til fordel for en fascinerende øy full av skjulte undre og politiske spenninger være akkurat det serien trenger.