Vi har spilt The Great Ace Attorney Chronicles

I juli 2015 lanserte Capcom spillet The Great Ace Attorney til 3DS i Japan, etterfulgt av en oppfølger i august 2017. Nå får spillene sin første internasjonale lansering i form av The Great Ace Attorney: Chronicles, hvor Ace Attorney-fans får muligheten til å spille begge spillene på engelsk på Nintendo Switch, PC og PlayStation 4. Det første spillet har fått tittelen The Great Ace Attorney: Adventures og det andre går under navnet The Great Ace Attorney 2: Resolve. Gamereactor fikk tidlig tilgang på Switch-versjonen av spillet for å kunne ta en forhåndstitt på samlepakken.

Som en spin-off til den innholdsrike serien er The Great Ace Attorney: Chronicles helt særegen, noe som tydeliggjøres ved at spillene er satt til Meiji-perioden i Japan eller den viktorianske perioden i England. Dette skaper contrast til hovedserien som er satt til en vagt definert nåtid. Du spiller som en av forfedrene til seriens hovedrollefigur Phoenix Wright, Ryunosuke Naruhodo, en ung advokat som er forbausende lik sin etterkommer i både utseende og oppførsel. Underveis får han hjelp av sin assistent Susato Mikotoba, bestevennen og med-advokat Kazuma Asogi og mange flere, inkludert mannen med det finurlige navnet Herlock Sholmes. Høres det kjent ut?

Spillmekanisk sett er The Great Ace Attorney: Adventures veldig likt hovedserien og vil dermed ikke by på noe spesielt nytt for serieveteraner, men det kan være greit å gi en kort forklaring for nykommere. Spillet er delt inn i to særegne deler: Rettssaker som foregår i en rettssal, og etterforskninger som foregår utenfor rettslokalet. Under rettssakene må du forsvare klienten din ved å finne motsetninger i vitneutsagnene deres, noe du gjør ved å presentere bevis som til syvende og sist skal bevise din klients uskyld. Under etterforskningen går du rundt i et slags pek-og-klikkformat for å finne bevis, snakke med vitner og andre rollefigurer.

Sammenligner man dette med hovedserien vil man likevel finne noen spillmekaniske forskjeller. I de første sakene som vi fikk muligheten til å spille var bevisinnsamlingen mer fremtredende enn tidligere, og spilleren blir oppfordret til å rotere og zoome inn på spesifikke deler av hver gjenstand for å avsløre nye bevis og åpenbaringer. I sakene som var satt til England er det også en jury, og så snart de seks medlemmene har nådd et enstemmig vedtak som avgjør om den tiltalte er skyldig eller uskyldig vil rettssaken avsluttes. Når juryen er på randen av å erklære noen skyldige kan Naruhodo få muligheten til å stille spørsmålstegn ved juryens begrunnelse, noe som gir muligheten til at rettssaken kan fortsette på samme måte som spillseriens klassiske kryssavhør.

Muligheten for å ha flere vitner oppe i vitneboksen samtidig vender også tilbake som en mekanikk, noe vi første gang fikk smake på i Professor Layton vs. Phoenix Wright: Ace Attorney. Mens man legger press på det ene vitnet kan det andre vitnet reagere på hva de sier, noe som gir deg muligheten til å fokusere på denne reaksjonen for å gå videre i saken.

Til slutt må den nye mekanikken Joint Reasoning nevnes. Her jobber Naruhodo sammen med Sholmes for å rette opp i argumentasjonsrekken sin, noe som åpner opp nye veier til sannheten.

Grafisk sett er The Great Ace Attorney: Chronicles eksepsjonelt, der bakgrunnene under etterforskningen er nydelige og detaljerte. Animasjonene for de enkelte figurene er svært uttrykksfulle og komiske, noe som passer perfekt med spillets helhetlige tone. Noen teksturer er litt røffe i kantene, noe som trolig kommer av at vi her snakker om en port av to 3DS-titler.

Lydsporet passer også perfekt så langt. Den bærer med seg ånden fra Ace Attorney-serien samtidig som den gir tydelig uttrykk for at vi befinner oss i gode, gamle dager med kammermusikk og levende instrumenter. Musikk har alltid vært ett av de sterkeste kortene til Ace Attorney-serien, og The Great Ace Attorney: Adventures er slettes intet inntak fra regelen.

Avslutningsvis må vi også trekke fram selve sakene som skal løses. Ettersom The Great Ace Attorney: Chronicles er et historiedrevet spill skal jeg ikke gå i detalj på de enkelte sakene, men det er verdt å merke seg hvor unik den enkelte sak har vært så langt, og oddsene som står på spill i hver enkelt sak er de høyeste noen gang. I motsetning til tidligere Ace Attorney spin-offspill som Investigations-spillene og Professor Layton vs. Phoenix Wright: Ace Attorney får vi denne gangen servert et helt nytt rollegalleri og en ny setting, noe som er utrolig godt gjennomført.

The Great Ace Attorney: Chronicles lanseres til PC, Nintendo Switch og PS4 den 27. juli.