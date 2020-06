Vi har spilt Trackmania

Legg vekk alt du måtte ønske om kjente bilmerker, oppgradering av motorer og forvirrende dekkvalg. Trackmania gjør én eneste ting - fart! Og det gjør de riktig så bra.

Det finnes nye elementer som gjør forskjellige justeringer på bilen din i denne utgaven.

Antall ganger jeg har kjørt samme bane om og om igjen på Trackmania opp igjennom årene for å forbedre tiden min med 0,01 sekund er umulig å telle. Og når det endelig er gjort kommer kompisen min og setter ny bestetid, og jeg må starte helt på nytt igjen. Mulig er det konkurranseinstinktet mitt som gjør det alene, men Trackmania er og blir avhengighetsskapende på godt og vondt.

Når Nadeo nå gir oss en oppdatert versjon av denne gamle slageren kribler det ekstra i magen. Ikke at den forrige versjonen så forferdelig ut eller var uspillbar, men antall spillere på nett har minket noe med årene og spillbransjen har også kommet videre. Jeg fikk æren av å få en smakebit av hva vi kan forvente oss når spillet slippes 1. juli, og det er liten tvil om at det blir en lang måned med ventetid.

Doserte langstrekker gjør selv rette strekker utfordrende.

Det er litt begrenset hva jeg fikk tilgang på i denne betaversjonen. 20 baner og 20 treningsbaner er hva som møter meg når jeg starter spillet, i tillegg til muligheten for å bygge min egen bane. Heldigvis hjelper mine tvangstanker rundt det å ha måtte ha gulltider på alle banene meg til å gi spillet litt mer tid i prøveperioden, og det gir meg masse tid til å bli kjent med de nyhetene Nadeo presenterer for oss.

Først og fremst er det tre forskjellige underlag jeg kjører på i Trackmania anno 2020. Asfalt, hvor grepet sitter som lim, grus hvor drifteegenskapene fra andre bilspill kommer godt til rette, og til slutt isunderlag som gir meg absolutt null kontroll føles det som. Heldigvis kan det virke som isunderlaget kun er brukt på deler av baner, og det trengs om man ikke skal rive ut det lille håret man har igjen på hodet.

I tillegg er det noen nye elementer som introduseres sammen med de gode gamle. Ekstra boost er jo alltid kjekt å få, men om den følges av at rattet låses og jeg ikke får til å styre bilen kreves det litt mer planlegging. Det samme gjelder om motoren kuttes, og jeg er overlatt til å styre presist for å komme meg gjennom hinder med mest mulig fart. En helt ny tilvekst er noe som går på tyngdekraften. Hvordan dette fungerer kan jeg ikke fortelle deg her og nå, ettersom spillet ikke gir meg noen som helst informasjon eller tips til dette. Selv ikke i treningsmodus. Dette må jeg bare forvente at kommer i den fullverdige versjonen. Kort fortalt går bilen oppover om jeg slipper gassen over et hopp, men hvordan det fungerer rundt svinger og lignende må jeg komme tilbake til ved den fullstendige anmeldelsen.

En siste ting som jeg bet meg merke i var at det gjelder ikke nødvendigvis å følge banens utforming for å sette den beste tiden. Snarveier er populært, og skal vi tro Nadeo selv er dette noe vi vil se mer og mer av i denne utgaven.

Isbelagt underlag uten piggdekk gjør det vanskelig å kontrollere bilene.

Førsteinntrykket er uansett positivt, og med noen justeringer som på plassering av hvor jeg finner innstillinger, som per i dag kommer fra en skjult nedtrekksmeny i toppen av skjermen, og litt mer informasjon i treningsmodusen tror jeg dette blir et spill mange vil kunne nyte igjen. I tillegg vil det nok tiltrekke nye spillere som ikke nødvendigvis spilte originalen.

Du ser på Annonser

Jeg vet i alle fall at jeg gleder meg til 1. juli.