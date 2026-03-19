Vi retter søkelyset mot Crimson Desert i det siste The Gamereactor Show

I dag er den store dagen for Pearl Abyss og Crimson Desert fans, da actionspillet offisielt lanseres rundt om i Europa i de siste timene av 19. mars. Mange av dere vil sannsynligvis vente til i morgen, 20. mars, før dere blir involvert i spillet, men hvis du er ute etter en videre utforskning av hva dette etterlengtede prosjektet har å tilby, utover å lese vår dedikerte anmeldelse, kan du bli med Alex og jeg for den siste The Gamereactor Show-episoden.

Denne uken bruker vi mesteparten av episoden på å diskutere Crimson Desert, fordype oss i delene av det bredere spillet som vi elsker og de delene som kanskje ikke kobles like godt. Dette er alt mens vi diskuterer nylige trender og hva vi forventer av tittelen på lang sikt, nå som megalanseringen har skjedd.

Vi finner også litt tid til å diskutere den enormt kontroversielle DLSS 5 og den ville Subnautica 2-situasjonen, så husk å stille inn for å høre tankene våre om to av ukens største historier også.

Du kan høre episode 84 av The Gamereactor Show nedenfor eller på din foretrukne podcast-leverandør, enten det er Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music/Audible eller Spreaker.