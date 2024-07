Vi sjekker ut The First Descendant på dagens GR Live

HQ

I går var den store lanseringsdagen for Nexons MMO-looter-shooter The First Descendant, et spill der spillerne drar inn i en farlig verden for å bruke mektige karakterer til å beseire horder av fiender og enorme sjefer.

Nå som The First Descendant er tilgjengelig på PC, PlayStation og Xbox, skal jeg sjekke ut spillet på dagens GR Live, der jeg fra og med det vanlige tidspunktet kl. 16:00 BST / 17:00 CEST skal spille i en time på GR Live-hjemmesiden.

Husk å stikke innom for å se hvordan spillet former seg, og ikke glem å lese vår nylige forhåndsvisning av tittelen mens vi jobber hardt med den fullstendige gjennomgangen.