Vi skal spille Ratchet & Clank: Rift Apart i dagens livestream

Da vi alle begynner å gå tilbake til normalen etter E3 2021 og Summer Game Fest, skal vi benytte muligheten til å utforske Insomniac Games' nyeste platttformspill Ratchet & Clank: Rift Apart. Vi dykker ned i denne elskede serien når vi tar Lombax- og robotduoen med på et actionfylt eventyr på tvers av dimensjoner for å stoppe den onde Dr. Nefarious.

Som vanlig er det bare å surfe innom vår GR Live-side fra klokken 16 når vi setter i gang. Og om du har gått glipp av det, her er Eiriks anmeldelse.

Vi skal også streame Xbox Games Showcase: Extended senere i dag, og om du vil få med deg den er det bare å komme innom vår GR Live-side klokken 19 for å få med deg alt som vises der.