Vi skal svi enda mer gummi i Gran Turismo 7 i dagens livestream

Gran Turismo 7 har skapt mange overskrifter de siste dagene, og ingen av dem har vært positive. Den nye oppdateringen gjorde spillet uspillbart i over et døgn og gjorde det att på til mye mer tidkrevende å tjene Credits for å kjøpe biler ved å senke mengden man får som belønninger betraktelig. Dette resulterte forståelig nok i misnøye blant fansen og dermed en sjokkerende lav Metacritic-brukerscore - faktisk den laveste for et Sony-spill noensinne.

Men all denne negativiteten stopper ikke oss fra å nyte litt kjøring et par timer senere i dag. Vi skal nok en gang spille Gran Turismo 7 på GR Live, og denne gangen er det vår spanske redaktør David som sitter bak rattet. Som vanlig kan du få med deg streamen via vår GR Live-side, Facebook, YouTube eller Twitch fra klokken 16 når vi setter i gang.

Husk at vi også har en Gran Turismo 7-turnering på gang frem til 9. april der du kan vinne fete premier, inkludert en PS5 - mer om dette finner du her.