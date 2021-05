Vi skryter Returnal opp i skyene i videodebatt

Du ser på Annonser

Jeg er ikke den eneste som har lengtet etter å få til en podcast her på Gamereactor, og nå har døren endelig blitt satt på gløtt.

Undertegnede, David, Dóri og Ricardo satte oss nemlig ned for å snakke om Returnal her om dagen. I videoen under kan du se resultatet hvor vi går nærmere inn på hvordan spillet faktisk fungerer og hvorfor det er såpass bra. Om dette viser seg å falle i smak hos dere vil vi få lov til å lage en podcast, så jeg håper dere både deler og kommer med tilbakemeldinger. Vi vet allerede at disse anmelder-sekvensene i alle fall bør være mer strukturert og at jeg ikke bør ha trynet mitt foran et kamera:P

Den vanlige anmeldelsen min finner du her.