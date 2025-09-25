Gamereactor

Hades II

Vi slår ihjel tid i Hades II på dagens GR Live

Vi sjekker ut 1.0-lanseringen og ser hva som har endret seg i Supergiants roguelike oppfølger.

HQ

Hades II Supergiant lanseres offisielt i dag, og for å feire at spillet har hoppet fra tidlig tilgang til 1.0-lansering, skal vi sjekke det ut senere på GR Live. Supergiants roguelike oppfølger til Hades har ligget i Early Access i et år, med nye sjefer og innhold, men historien har blitt holdt bak lukkede dører.

Vi kommer ikke til å grave for dypt i noen spoilere på dagens GR Live, men vi kommer til å vise frem spillet i all sin prakt på YouTube-, Twitch- og Facebook-sidene våre til vanlig tid, kl. 16:00 BST/17:00 CEST. Som alltid kan du også se på vår egen GR Live-side.

Det er verdt å merke seg at vi spiller Hades II på PC, så vi kan ikke vise frem spillets ytelse på Nintendo Switch 2, men det vil også lanseres på den plattformen senere i dag. Hvis du vil ha mer av våre grundige tanker, kan du sjekke ut hele anmeldelsen vår her. Død over Chronos og vi sees senere!

Hades II

