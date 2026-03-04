Vi slår troll og kaster terninger på Esoteric Ebb i dagens GR Live

HQ

En tebutikk som eksploderer, en geistlig som ikke kan huske kvelden før, og som våkner opp omringet av epler og lik. En goblin med god motesans, en engel som sannsynligvis kunne hatt godt av å få rådgivning. Alt dette og mer til preger gatene i Tolstad, som er rammen rundt Christoffer Bodegårds Esoteric Ebb.

Esoteric Ebb er et eventyrrollespill der du bestemmer skjebnen til denne lille byen, den geistlige du spiller som, og deres politiske tilbøyeligheter mens du fordyper deg i de intrikate relasjonene som løper gjennom hele denne fantasy-settingen. Vi vil gå nærmere inn på starten av spillet i dagens GR Live, som du som alltid kan finne på GR Live-hjemmesiden, eller via våre YouTube-, Twitch- eller Facebook-sider.

Ettersom det ble lansert i går, går allerede inntrykkene vilt for Esoteric Ebb, og spillet ser ut til å ha trukket ganske mange gode svar. Hvis du vil høre oss gush om det i vår fulle anmeldelse, kan du sjekke det ut her.