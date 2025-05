Vi smir og kjemper i Blades of Fire i dagens GR Live

HQ

MercurySteams Blades of Fire slippes i dag, og for å feire den nye actionen Soulslike, skal vi smi en ny gjennomspilling på dagens GR Live.

Hvis du ikke er klar over det, er Blades of Fire et fantasy-actionspill med noen lette RPG-elementer som fokuserer på å smi og lage dine egne våpen. Du designer ditt eget våpen, og hamrer deretter ut stålet du trenger for å beseire tjenerne til en ond heks som har tatt over landet.

Som alltid kan du følge med på strømmingen vår på GR Live-hjemmesiden, samt på YouTube-, Facebook- og Twitch-sidene våre. Vi starter som vanlig kl. 17, og vi kommer ikke til å dekke noe av det sene spillet, så du trenger ikke å bekymre deg for spoilere. Les vår fulle anmeldelse av spillet her for noen dypere tanker.