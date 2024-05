Vi spår Xbox Games Showcase i ukens The Gamereactor Show

HQ

Vi går inn i helgen med en siste godbit for deg å sjekke ut. Nå som Microsoft har bekreftet den offisielle datoen og klokkeslettet for Xbox Games Showcase i juni, har vi viet den siste episoden til å spå det store arrangementet og hva vi håper og forventer å se.

Vi diskuterer de mer forutsigbare og klare spillene som Fable, Clockwork Revolution, Gears 6, Avowed, Indiana Jones and the Great Circle, og noen få andre, men berører også noen mer spekulative ideer, inkludert hva Bethesda ellers kan ha i butikken og hvordan Xbox-showet kan koble seg til andre show (som tilfellet var med Star Wars Outlaws i fjor i Xbox- og Ubisoft-showene).

Vi diskuterer også hva vi forventer å se fra Activision Blizzard på showet nå som de er en del av Xbox Game Studios -familien, og deler noen tanker om Call of Duty, hvordan det vil passe inn, og hvor den spillserien er i den nåværende tiden.

Ellers mister vi som vanlig oversikten over ting for å diskutere den ferske rapporten mot The Rock, og de ville beskyldningene som er fremsatt mot skuespilleren.

