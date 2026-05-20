Vi spiller Forza Horizon 6 i dagens GR Live

I går var den offisielle lanseringsdatoen for Forza Horizon 6, alt etter at prosjektet var tilgjengelig i en "Early Access" -tilstand for Premium Edition-eiere fra slutten av forrige uke, et valg som ser ut til å ha vært enormt gunstig for Playground Games.

Ettersom det siste kapittelet i den bredere serien nå har kommet til PC og Xbox Series X / S, kommer vi til å gjøre Forza Horizon 6 til stjernen i dagens GR Live-strøm, hvor jeg vil være vertskap og spille gjennom en times tid av spillet alt på GR Live-hjemmesiden fra vanlig tid kl. 17.

Du har kanskje lagt merke til vår brede guidedekning av Forza Horizon 6, så dette vil ikke være åpningstimen av spillet, da vi sannsynligvis i stedet vil se på nettet og konkurrere mot andre syklister rundt om i verden. Hvis det høres spennende ut, ikke glem å stille inn i ettermiddag.