Vi spiller Kirby Air Riders på dagens GR Live

Det er på tide med en ny runde med GR Live, og i dagens sending skal vi rette oppmerksomheten mot årets nest siste eksklusive Nintendo-førstepartsprodukt. Det stemmer, temaet for den kommende strømmen vil være Kirby Air Riders, den siste og uvanlige kreasjonen fra Nintendo-veteranen og Super Smash Bros. Ultimate -mastermind Masahiro Sakurai.

Fra og med den vanlige tiden 16:00 GMT/17:00 CET, vil jeg være vert og spille gjennom en time med Kirby Air Riders, alt på GR Live-hjemmesiden. Ta gjerne turen innom for å oppleve en del av spillet, som vi i vår anmeldelse beskrev som litt av en tillært smak som blomstrer opp til noe helt spesielt når det klikker.