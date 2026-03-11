Gamereactor

nyheter
Marathon

Vi spiller Marathon i dagens GR Live

Bli med oss når vi dykker ned i Bungies ekstraksjonsskytespill.

HQ

Vi er tilbake med en ny livestream senere i dag, og det er en du ikke vil gå glipp av hvis du er en fan av alle ting Bungie, skytespill og ekstraksjon. Det stemmer, om noen timer hopper jeg inn på Marathon for å se hva den siste tittelen fra Bungie har i vente, alt etter debuthelgen.

Fra og med klokken 17 kan du bli med meg på GR Live-hjemmesiden for en times spilling på Marathon, der jeg forhåpentligvis vil samle loot og finne bedre utstyr i et forsøk på å ta på meg de mer krevende kartene og utfordringene som tilbys.

For mer om Marathon, vi jobber hardt med vår komplette gjennomgang av spillet, men du kan finne våre aller siste tanker om spillet her.

Marathon

