Vi spiller Split Fiction på dagens GR Live

HQ

Det er på tide for det som allerede uten tvil er en stor Game of the Year-kandidat å gjøre sin ankomst. Hazelight's Split Fiction lanseres offisielt om noen timer på PC, PS5 og Xbox Series X/S-konsoller, og med det i tankene gjør vi absolutt spillet til fokus i vår siste episode av GR Live.

Fra og med klokken 16:00 GMT / 17:00 CET, som tilfeldigvis også er den globale lanseringstiden for spillet, skal Alex og jeg sjekke ut den første timen av det kooperative eventyrspillet, der vi skal sette våre samarbeidsevner på prøve og oppleve vanvittig action og spennende spillvariasjon.

Husk å gå til GR Live-hjemmesiden når vi går live senere i ettermiddag for å være vitne til handlingen når den utspiller seg, og ikke glem å lese vår 10/10 anmeldelse av spillet her også.