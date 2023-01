Vi spiller The Last of Us: Part I i dagens livestream for å lade opp til HBO-serien

HQ

Nå er det ikke lenge igjen til HBOs The Last of Us-serie endelig har premiere. Derfor tenkte vi å lade opp til denne ved å ta en titt på eventyret som startet det hele (vel, remaken av det) ved å dykke inn i The Last of Us: Part I i dagens livestream.

Fra kl. 16 skal Ben spille den første timen av Joel og Ellies anerkjente opprinnelseshistorie. Slrg for å stikke innom a href="https://www.gamereactor.no/live" target="_blank">GR Live-siden</a> når han setter i gang om du har lyst til å få det med deg.

I mellomtiden kan du lese Eiriks anmeldelser av The Last of Us: Part I her og av HBO-serien her.