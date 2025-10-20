Vi stopper i Lumiose City i Pokémon Legends: Z-A i dagens GR Live

HQ

Vi skal drikke te på kafeer og utforske de solfylte gatene i Lumiose City i dagens GR Live, ettersom vi skal starte en ny reise i Pokémon Legends: Z-A. Akkurat som med det andre Pokémon: Legends gjør Nintendo og Game Freak en stor endring i en av seriens viktigste mekanikker.

Denne gangen er det live-kamper som gjelder, og vi skal løpe over hustak, torg og markeder for å unngå å bli sprengt av en vannpumpe som er rettet mot Pokémonene våre. Som alltid starter vi kl. 17, og du kan finne strømmingen vår på YouTube, Twitch, Facebook og på vår egen GR Live-side.

Til tross for fansens bekymringer rundt Pokémon Legends: Z-A og påstander om franchisetretthet på nettet, nyter spillerne fortsatt den klassiske Pokémon-opplevelsen som har fått en ny vri i denne siste utgaven av serien. Sjekk ut vår anmeldelse for våre fulle inntrykk her.