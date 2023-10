Vi tester Ghostbusters: Spirits Unleashed i den nye versjonen for Switch

HQ

Nå som vi har en dato for når Ghostbusters: Spirits Unleashed kommer til Nintendo Switch skader det ikke å vite hva slags overnaturlig trussel vi kommer til å møte i den nye versjonen av spillet. Jeg sier ny versjon, for Ecto Edition som vi får se 19. oktober, inkluderer grunnspillet og de fire DLC-ene som er utgitt til nå.

Vi har tidligere sett andre porteringer som i større eller mindre grad har bevist det grafiske gapet mellom Nintendo Switch og forrige og nåværende generasjons konsoller, med hederlige unntak som Persona 5 Royal og The Witcher 3. Men nå har Illfonic nok en gang funnet den magiske nøkkelen til å trylle på Nintendos maskinvare, og leverer ikke bare en grafisk opplevelse som er tro mot Ghostbusters-franchisen, men også solid onlinestøtte der jeg ikke merket så mange feil med verken ventetid eller generell lokal flerspillerytelse da jeg testet denne versjonen av Ghostbusters: Spirits Unleashed på Gamescom.

Hvis du har spilt Spirits Unleashed, kan du hoppe over dette avsnittet, bortsett fra å minne deg på at alt DLC-innholdet er tilgjengelig: nye spøkelsestyper, kart og tilbehør til dags dato vil også være her. I Ghostbusters: Spirits Unleashed åpner Ray Stantz og Winston Zeddemore dørene til brannstasjonen for neste generasjon Ghostbusters, som vi er en del av. Og skildringen av hvert eneste objekt, rom og lys er nøye overført fra filmene og serien til videospillet. Og selv om det finnes en historie bak denne "nye" gruppen av paranormale eliminatorer, er spillets sterkeste punkt spillets spilleløype, som består av fire mot én-kamper der et Ghostbusters-team kjemper mot et spøkelse som styres av en femte spiller og andre mindre AI-kontrollerte enheter.

Hele arsenalet av verktøy for å fange spøkelser er tilgjengelig. Fra deteksjonsinstrumenter som PKE-måleren og protonpakker til lysfeller. Med alle disse må vi forhindre at motstanderens spøkelse dreper oss eller fullfører seiersmålene sine, som for eksempel kan være å besette alle de sivile på kartet. Etter hvert som vi gjør fremskritt, låser vi opp nye antrekk og tilbehør til rekruttene våre og til skrømtet.

Men alt dette gir ingen mening hvis opplevelsen ikke er smidig eller serverne svikter. Og her er sakens kjerne: Holder Ghostbusters: Spirits Unleashed mål som flerspillertittel på Switch? Vel, for øyeblikket kan jeg bare halvhjertet svare ja. Jeg sier "halvhjertet" fordi jeg bare fikk prøve noen få runder med lokal fl erspiller med Illfonics utviklingsteam i Köln, ettersom det var en uferdig versjon. Men i denne lokale opplevelsen gikk spillet greit, og jeg merket ingen etterslep eller hakking. Det gjenstår å se om ytelsen holder seg når du spiller sammen med andre spillere i online flerspillerspill, men vi vet i det minste at uansett om du finner fire andre spillere til spillet ditt, vil ikke-menneskelige figurer bli håndtert av AI-en. Ganske solid AI, det kan jeg også fortelle deg, selv om det ikke er noe som slår kaoset forårsaket av en ektoplasmisk spiller på motstanderens side. Det er kult å være Ghostbuster, men det er enda bedre å være et spøkelse i Ghostbusters: Spirits Unleashed. Jeg håper å kunne bekrefte mine gode paranormale vibber om noen dager med en fullstendig anmeldelse av spillet.

