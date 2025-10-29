Vi tikker inn på Dispatch på dagens GR Live

HQ

Etter å ha mistet farens dyrebare mech-drakt og ikke har midler til å restaurere den, finner Robert Robertson ut at superheltdrømmene hans er over før de i det hele tatt kunne realiseres. Selskapet SDN er imidlertid villig til å hjelpe ham med å restaurere drakten, hvis han slutter seg til deres styrker som koordinator og sender et team av superhelter ut på oppdrag for å stoppe kriminalitet og gjøre California tryggere.

Vi skal prøve å styre teamet vårt av superskurker som har blitt superhelter i Dispatch på dagens GR Live. Som et valgbasert narrativt spill vil vi gjøre vårt ytterste for å holde orden på teamet vårt, men det vil helt sikkert oppstå problemer. Hvis du vil bli med oss for å sjekke ut Dispatch, vil vi unngå spoilere så mye som mulig, så husk å hoppe inn i strømmen på YouTube, Twitch, Facebook og vår egen GR Live-side. Vi starter på vårt vanlige tidspunkt kl. 16:00 GMT/17:00 CET.

I mellomtiden kan du sjekke ut vår spoilerfrie midtsesonganmeldelse av Dispatch. Ettersom episodene slippes ukentlig, vil vi legge ut flere anmeldelser etter hvert som vi får sjansen til å sjekke ut mer av AdHocs superheltfortellende spill.