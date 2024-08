Vi tok en prøvetur i Forza Horizon 5s nye Hide & Seek-modus

HQ

For litt under tre år siden fikk Forza Horizon 5 en pangstart og vant en rekke priser for årets racerspill, og i noen tilfeller til og med årets spill. De to påfølgende utvidelsene, Hot Wheels og Rally, skuffet begge, men hvis du fryktet at Playground Games ville sette spillet permanent i garasjen for å fokusere på deres kommende Fable har jeg gode nyheter.

Den britiske utvikleren vil snart lansere en ny spillmodus for den åpne verden-raceren kalt Hide & Seek. Den gratis oppdateringen vil bli utgitt 10. september, og som navnet antyder, er det en lek med gjemsel i 320 kilometer i timen. Under Gamescom fikk vi sjansen til å prøve ut modusen, og vi ble ganske imponert.

Før en runde begynner, blir du tildelt en rolle. Fem spillere blir Chasers, mens én spiller som en Hider som må prøve å unngå å bli oppdaget. Man spiller bare på en veldig liten del av spillets enorme kart, så Hider kan ikke bare trykke på gasspedalen og håpe på det beste, men må være kreativ og gjemme seg i omgivelsene eller blant andre biler.

Dette er en annonse:

Selv spilte jeg som Chaser, og de første minuttene gikk med til å prøve å finne Hider ved å se på en radarindikator som angir retning og avstand til målet. Da jeg endelig fikk bilen i sikte, gjaldt det å holde seg i nærheten, ettersom denne sakte fyller Detection Bar. Hvis stolpen er helt fylt, vinner Chasers.

Men Hider gjorde hva den kunne for å riste oss av seg. Mexicos humpete, kaktusfylte landskap byr på mange muligheter for flukt, og du kan forvente å få mer gjørme enn asfalt under dekkene. Samtidig kolliderte vi Chasers flere ganger i vår iver etter å ta Hider. Koordinasjon er viktig, og her spiller evnen Pin en viktig rolle - kommer du nær Hider, kan du avsløre dens posisjon på kartet for den andre Chasers ved å trykke Y. Men Hider har også et triks i ermet i form av evnen Chase Breaker, som gjør bilen deres midlertidig gjennomsiktig og lammer den nærmeste Chasers.

Til tross for denne evnen hadde Hider hele tiden noen av oss Chasers i bakruten, og det så ut som en sikker seier. Men så skiftet dynamikken. Etter fire minutter begynte rundens andre fase. Nå ble en End Zone avslørt for Hider, og gjemmeleken ble et desperat kappløp mot målstreken. Hvis Hider hadde nådd End Zone før deteksjonslinjen ble fylt, ville det ha vært game over for oss, men til slutt klarte vi å stanse bilen. Jakten var over.

Dette er en annonse:

Selv om jeg likte løpet mitt, lengtet jeg etter mer unikt innhold, for eksempel flere power ups eller muligheten til å knuse andre biler. Kort sagt, det er ikke helt Need for Speed: Hot Pursuit, men forhåpentligvis vil Playground Games utvide Hide & Seek i fremtiden. I det minste vil modusen introdusere sitt eget progresjonssystem der du går opp i nivå og låser opp merker, og en rekke unike Achievements vil også bli introdusert senere i oktober, så det bør være mange grunner til å komme tilbake til verden av Forza Horizon 5 i nær fremtid.