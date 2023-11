Vi vender tilbake til Call of Duty: Modern Warfare III i dagens GR Live.

HQ

Call of Duty: Modern Warfare III er offisielt her. Etter at spillerne fikk lov til å dykke ned i kampanjen tidlig i forrige uke, har hele spillet nå debutert og blitt lansert på PC, PlayStation og Xbox. Nå som horder av spillere strømmer til spillet for å dykke ned i flerspiller- og zombietilbudet, vender vi tilbake til Call of Duty: Modern Warfare III på dagens GR Live.

Fra kl. 15:00 GMT / 16:00 CET skal jeg være vert for og spille en times flerspillerspill på GR Live-hjemmesiden, så husk å stikke innom for å se hvordan denne siste installasjonen i serien utvikler seg i PvP-sammenheng.

Mens vi jobber med vår fulle gjennomgang av Call of Duty: Modern Warfare III, kan du lese våre kampanjeinntrykk her.