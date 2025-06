Vi vet endelig hvem Lady Gaga spiller i Wednesday: Sesong 2

HQ

Det ble bekreftet for en stund tilbake at Lady Gaga ville bli med i den ganske stablet rollebesetningen i den andre sesongen av Netflixs Wednesday, men vi har aldri egentlig visst hva slags rolle dette ville være. Betyr det faktum at Netflix har vært ganske stille om det at det i beste fall er en flimrende cameo, eller bør vi være i vente for noe mer betydelig? Selv om vi fortsatt ikke har et direkte svar på det, vet vi i det minste hvem sangeren/skuespilleren skal portrettere i de neste episodene.

Som en del av en artikkel på Netflix Tudum, bemerker streameren at Lady Gaga vil spille karakteren Rosaline Rotwood, en "legendarisk Nevermore-lærer som krysser stier med onsdag." Selv om det får henne til å virke som en ganske viktig karakter, bemerker artikkelen også at Lady Gaga bare vil vises i del 2 av sesong 2, noe som betyr at du må vente til september for å se henne i aksjon.

I tillegg til den nylige avsløringen av seriens premieredato, presenterte Netflix de første seks minuttene av serien på Tudum -festivalen i helgen, som du kan lese mer om her.