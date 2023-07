Video viser hvorfor Ratchet & Clank: Rift Apart ikke er på PS4

HQ

Noen uker etter at Ratchet & Clank: Rift Apart ble lansert på PlayStation 5 var det noen som hevdet at Insomniac løy da utviklerne sa at spillet ikke ville kunne kjøres på PlayStation 4 uten grunnleggende endringer i presentasjon og gameplay. Det ble kastet bensin på bålet da vi fikk vite at PC-versjonen ikke krever en SSD, så PlayStation Studios er nok litt lettet i dag.

Digital Foundry har nemlig sluppet førsteinntrykksvideoen av Ratchet & Clank: Rift Apart sin PC-versjon som ble lansert i dag, og slår fast at den er mye bedre enn det The Last of Us: Part I leverte innledningsvis - selv om det mangler en del finpuss. Videoen sammenligner spesifikke sekvenser fra spillet på to forskjellige PC-er og en PS5, men John Linneman har også publisert en video som viser hva som skjedde da Richard Leadbetter prøvde å kjøre Rift Apart på en PS4-harddisk med litt over minimumsspesifikasjonene. Se hvor mye Sonys sistegenerasjons konsoll hater portaler i videoen nedenfor.

Så der har du det. Insomniac løy definitivt ikke da de sa at Ratchet & Clank: Rift Apart ikke var mulig å gjøre på PlayStation 4.