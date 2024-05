Twisted Minds 24 FHD 180IPS (Quick Look) - Spillutstyr med en vri

Denne skjermen er for deg som foretrekker raske og flytende bilder fremfor rene grafiske detaljer. Det er et FullHD-panel med en responstid på 1 ms og høy oppdateringsfrekvens, noe som gjør den ideell for FPS-spillere og de som liker å konkurrere.