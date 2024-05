SteelSeries Arctis Nova 5 Wireless (Quick Look) - Lyd er viktig

SteelSeries har avduket et nytt hodesett med et batteri som holder i over 60 timer, detaljerte neodymium-drivere, støtte for det nye Nova 5 Companion App som åpner for over 100 spillspesifikke forhåndsinnstillinger for lyd, og en plattformovergripende design som gjør det enkelt å koble til de fleste PC-er, konsoller og telefoner.