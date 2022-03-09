GRTV News - Netflix' One Piece kommer tilbake med en tredje sesong

Serien har fått grønt lys for en tredje serie med episoder.
"Hei alle sammen og velkommen tilbake til nok en GRTV-nyhet. Det er en ny uke, og vi skal snakke om noe som skjedde i helgen. Hovedsakelig at Netflix er, vel, One Piece Day skjedde, skal vi si, og Netflix brukte det som en mulighet til å snakke litt om live action-serien. Nå visste vi på en måte at dette kom til å bli fordi de spesifikt sa at de skulle dele noen One Piece-nyheter i løpet av helgen. Men nå vet vi nøyaktig hva det refererer til. Og i bunn og grunn har vi en ny titt på sesong to. Ikke en stor overraskelse at vi allerede har sett mange glimt av sesong to. Vi har faktisk ikke en fast utgivelsesdato ennå. Vi vet bare at det er kommer i 2026. Forhåpentligvis betyr det tidlig i 2026, for vi har allerede ventet i lenge på den andre sesongen. Men den gode nyheten er at det blir en tredje sesong, og at de begynner å jobbe med den veldig, veldig snart. Jeg tror faktisk at de nettopp har begynt produksjonen på den også. Så la oss dykke inn. Så, ja, Netflix bekrefter One Piece sesong tre sesong to trailer debuterer. Netflix' One Piece live action-serie setter seil for en andre sesong neste år, og fansen har allerede fått en ny trailer samt bekreftelse på at den tredje sesongen er under arbeid. Så ja, den japanske megasuksessen One Piece har allerede erobret verden gjennom sin langvarige manga og strålende anime-serie. Men mange av oss ble likevel positivt overrasket over hvordan Netflix' sprudlende live action-filmatisering klarte å å fange den eventyrlige ånden i kildematerialet. Nå kan fansen glede seg over ikke bare én men to One Piece-relaterte kunngjøringer. Luffy og hans Straw Hat-mannskap kommer tilbake i live action til Netflix neste år, og en splitter ny trailer for den andre sesongen har nettopp blitt sluppet. I får vi en første titt på karakterer som Robin, Smoker, Brogy og Laboon. Traileren avslørte også at den tredje sesongen allerede er i produksjon, noe som betyr at vi forhåpentligvis ikke trenger å vente for lenge på flere storslåtte sjørøvereventyr. Sesong to vil tilpasse Logue Town, Reverse Mountain, Twin Cape, Whiskey Peak, Little Garden og Drum Island buer fra mangaen. Ved siden av Luffy og mannskapet hans får vi se Michaela Hoover som Tony Tony Chopper, Joe Manganiello som Sir Crocodile, Lyra Abova som Nico Robin, Charitha Chandran som Vivi Nefertari, Sendhil Rama Murthy som Cobra Nefertari, Daniel Asker som Mr. Nine, Cameron Johnson som Mr. Five, Jazara Jaslin som Miss Valentine, David Dasmalchian som Mr."
"Tre, Clive Russell som Crocus, Werner Kuetzer som Dory, Brendan Murray som Brogy, Callum Kerr som som Smoker, Julia Rehwald som Tashigi, Rob Coletti som Wapol, Tai Kio som Dalton, Katie Seagal som Dr. Kureha og Marek Haralik som Dr. Hiruluk. Er du klar for mer One Piece?Så ja, det spennende er at sesong tre allerede er i produksjon, de har begynt å jobbe med den. One Piece er et veldig uvanlig dyr, og denne adaptasjonen er av den enkle grunn at i motsetning til visse adaptasjoner hvor det er et begrenset antall mengde kildemateriale, er One Piece fortsatt pågående, og det er som tusen episoder lang, den faktiske TV-serien, anime-TV-serien, som er grunnen til at hvis de virkelig har noe håp på å adaptere hele TV-serien eller gjøre det på en måte som kanskje kutter ut noen av de lengre historier og gjør den mer kortfattet, for det er ikke mulig å lage hundre sesonger med TV, hvis de har noen intensjon om å gjøre det og gjøre det på en mer autentisk måte, må de komme i gang med denne serien, de kan ikke slutte å filme det. Det er en stor forpliktelse for skuespillerne, og det er en stor mulighet for skuespillerne også men det betyr at Netflix realistisk sett må produsere serien nesten kontinuerlig hvis de ønsker å gjøre noe vesentlig med måten de adapterer den på. Men igjen, vi får vite mer om det i fremtiden. Vi vet fortsatt ikke når sesong to kommer."
"lanseres ennå. Jeg tror sesong én var 2023, kanskje? Det har tatt en stund, det har tatt dem en stund, noe som får meg til å tenke at Netflix kanskje burde ha vært litt mer aggressiv og kanskje ikke gitt grønt lys for en hel andre sesong, men startet grunnarbeidet og begynte å jobbe med en andre sesong før den første sesongen kom, bare i tilfelle de trengte å få ut den andre sesongen. Men den gode nyheten er at det ser ut til å være mer proaktiv som sesong tre, så forhåpentligvis må vi ikke vente i tre år eller noe."
"Forhåpentligvis blir det 2027 eller noe sånt når sesong tre gjør sin ankomst.Men igjen, hvis du vet mer om denne informasjonen eller om disse tingene, skal vi sørge for å holde dere oppdatert. Ellers er det all den tiden jeg har, så takk for at dere følger med. Vi ses i neste GOTV News."