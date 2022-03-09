GRTV News - Forbruket av dataspill blant unge har sunket drastisk

Gen Z er ikke på langt nær like villige til å åpne lommeboken for de nyeste spillene som andre generasjoner.
"Men uten videre, i dag snakker vi litt om triste nyheter, spesielt hvis du er noen som liker å selge videospill til unge mennesker, jeg er ikke sikker på hvorfor det hørtes så rart ut, men uansett viser det seg at Zoomers og Gen Z ikke bruker på langt nær like mye på videospill som de andre generasjonene gjør."
"Dette kommer fra Matt Piscatella fra Cercana, et forskningsfirma, og en fyr som vanligvis er 100% pålitelig med disse tingene, Matt Piscatella er en av bærebjelkene i spillnyheter når det kommer til ting som dette, statistikk som dette, og det ble plukket opp av PC Gamer og vi har plukket det opp også, for å ta en titt på hvordan spillindustrien ikke er i stand til å å selge til unge mennesker slik den kanskje en gang var."
"Man tenker vanligvis på gamere som ganske unge mennesker, 18-24 høres ut som den perfekte aldersgruppe for den beste gameren, antar jeg at du vil si, de som har mye tid på men kanskje ikke så mye penger, men igjen, gaming pleide å være en ganske billig hobby, spesielt når det gjaldt å bare kjøpe en konsoll og spille et spill, men ettersom vi ser at 80-dollarsspill øker, ettersom vi ser flere og flere konsoller som krever hundrevis og hundrevis av av dollar for en investering, ser det ut til at ting ikke er så hunky-dory som de kanskje en gang var."
"Så spillene gikk ned med omtrent 5 % totalt, men i Matt Piscatellas analyser kan vi se at for folk i aldersgruppen 18-24 år, spesielt i USA, har det tatt en massiv fall til rundt minus 23% sammenlignet med året før når det gjelder hva folk bruker pengene sine på, og Piscatella siterer en Wall Street Journal-artikkel som hovedsakelig peker på ting som studielån, mangel på jobber, stigende renter, manglende evne til å betale husleie og samtidig spare penger, manglende evne til å skaffe seg et hus, og mange ustabile faktorer for unge mennesker i dag, og det er vanskelig å ikke se at det finnes der ute i naturen, og selv om bestefaren din kanskje forteller deg vel, hvis du bare slutter å kjøpe avokado toasts, så går det bra, men det er ikke så enkelt som det, og folk ser det til og med i ting som spill, hvor inngangsprisen faktisk er ganske lav, med tanke på at du bare kan kjøpe en telefon og spille et spill, men det er Piscatella mener at de fleste i den aldersgruppen spiller spill som er gratis å bruke."
"som tilbyr mikrotransaksjoner for å beholde pengene deres, men som kan gi spillerne en gratis opplevelse som tilsvarer noe de kanskje betaler penger for.Det er også interessant å merke seg at vi ser på en tid der prisen varierer en mye når det gjelder spill, jeg tror Piscatella selv kommenterte dette der han snakket om om det som mange kaller årets spill, Claire Obscure Expedition 33 kostet rundt £40, rundt €45 og rundt $50, men når vi ser på noen andre spill tar de 70 og 80 dollar, og 70 dollar er fortsatt AAA-standarden for priser, men vi ser spill som definitivt faller under det, som leverer Kingdom Come Deliverance 2 er et annet eksempel som kommer til å tenke på, Baldur's Gate 3 ble ikke lansert til $70 da det ble lansert, selvsagt med ting som collector's editions folk bruker mer enn gjennomsnittet de pleier å bruke på spill i dag, men det virker som om folk kanskje bare blir litt mer kunnskapsrike når de er unge spillere eller kanskje de bare ikke vil bruke så mye penger, er du en ung gamer, gjør du det i en av kategoriene, sparer du pengene dine til Steam-salg eller spiller du bare ikke nye spill så mye lenger, la meg få vite alt det og mer, så ser jeg deg i morgen for noen flere GRTV-nyheter, farvel."