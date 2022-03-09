GRTV News - Nintendo har levert over 860 millioner konsoller

Det japanske selskapet fortsetter å være en gigant innen maskinvare.
"Hei alle sammen og velkommen tilbake til en ny GRTV News, i dag skal vi snakke om litt om Nintendo, fordi vi nå vet hvor mange konsoller selskapet som helhet har solgt i løpet av hele sin levetid, og som du sikkert forventer, er det mye."
"Og det er en av de tingene som du ser på og tenker, hvis Switch 2 har en virkelig veldig sterk livssyklus, er det alle muligheter for at Switch 2 kan være konsollen der Nintendo sender ut sin milliardte enhet. Så la oss ta en titt, og så går vi videre derfra.Så Nintendo når 860 millioner solgte konsoller, den japanske giganten er fortsatt kongen av spillverdenen og viser ingen tegn til å bremse ned. Fra den gode gamle NES på 80-tallet til Gameboy, Super Nintendo, DS Wii og dagens Switch, har Nintendo gjentatte ganger redefinert hvordan vi spiller og satt trendene for resten av bransjen. Deres suksess spenner over alle hjemmekonsoller, håndholdte og nå hybrider. De er rett og slett verdens mest suksessrike konsollprodusent og ifølge ferske salgstall har Nintendo nå solgt totalt 860 millioner konsoller på verdensbasis siden 1983, et tall ingen av konkurrentene er i nærheten av å matche. Når det gjelder spill, er tallene like imponerende. Siden begynnelsen har Nintendo solgt over 5,9 milliarder titler, drevet av bestselgere som Super Mario, The Legend of Zelda og Pokemon. Så dette er nå klassiske franchiser som ikke bare har stått testen tidens tann, men som også fortsetter å tiltrekke seg nye generasjoner av spillere. Til sammenligning har Sony solgt rundt 630 millioner PlayStation-konsoller siden 1994, noe som er verdt å huske at PlayStation kom rundt et tiår etter Nintendo. Uansett, mens Sega er på Xbox-sporet, langt bak i totalt salg. Med Switch på vei til å bli den bestselgende konsollen gjennom tidene og Switch 2 allerede selger i rekordfart, ser det ut til at Nintendos dominans vil fortsette langt inn i fremtiden. Hvor mange Nintendo-konsoller har du eid opp gjennom årene, og hvilken var din første?Så du må se på det og tenke at hvis Switch 2 kan selge så godt som den gjør, så kanskje når vi kommer til den neste Nintendo-konsollen, hva nå enn det blir, kanskje vil de ha levert sin konsoll nummer én milliard. Så, du vet, ganske interessant alt sammen det samme. Igjen, Nintendo ligger milevis foran alle andre. Som PlayStation, igjen, PlayStation er et vellykket varemerke, men det er, du vet, det har å gjøre med et underskudd på rundt 10 år i den tiden den har vært på markedet. Som du vet, kom den første PlayStation i 1994, den første Nintendo var i 1983. Så det er en enorm forskjell i hvor lang tid disse to merkene har eksistert og produsert konsoller, fordi Nintendo er som, du vet, 150 år gammel eller noe sånt, kjent for å selge spillkort før det. Som Sega og Xbox, er Sega et helt annet dyr fordi de ikke har solgt konsoller på en lang tid. Xbox har aldri klart å holde tritt. Den hadde én god generasjon siden deretter har den egentlig ikke gjort noe mer. Men igjen, vi må se hvordan dette går."
"Jeg vil anta at når vi kommer til neste Switch-konsoll, eller neste Switch konsollen, unnskyld, den neste Nintendo-konsollen, er vi enten, at Nintendo enten har truffet den ene milliarden, eller veldig, veldig nær ved å nå den ene milliarden. Så vi vil må bare følge med og se hvor nær vi kommer det. Men ellers, ja, det er for den tiden jeg har. Så takk for at dere ble med meg i dag, og vi ses på neste års TV-nyheter, kanskje på torsdag."