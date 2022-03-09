Shawn Layden har snakket om hvordan abonnementsmodellen ikke fører til kreative utviklere.
"God morgen alle sammen og velkommen tilbake til nok en GRTV-nyhet. I dag kommer vi til å være snakke litt om Game Pass og hva en av de ledende tidligere lederne i spillindustrien mener om bruken av det systemet. Så i utgangspunktet, Sean Layden, hvis noen er ikke er kjent med hvem Sean Layden er, så har han faktisk ikke hatt noen stor og fremtredende rolle i videospillindustrien på en liten stund, men han pleide å være en av de beste PlayStation sjefer, han pleide å være sjef for PlayStation. Dette var før Jim Ryan, tror jeg, så på dette tidspunktet ganske lenge siden. Men uansett, Sean Layden har snakket, som han ofte gjør, om å gi en slags oppfatning, et inntrykk av hva han ser som hvordan spillene bransjen er i endring, og han snakker om Game Pass i dette tilfellet, og hvordan han ikke faktisk tror det er veldig inspirerende for utviklere. Så la oss ta en titt og se hva han sier."
"Så ja, en tidligere PlayStation-sjef synes ikke Game Pass er inspirerende for utviklere. Sean Layden mener abonnementsmodeller gjør utviklere til lønnsslaver. Så ja, er Game Pass bra? Er Game Pass dårlig? Mange har mange meninger om abonnementsmodellen, og selv om det ser ut til å være en overveldende god avtale for mange forbrukere, er de i bransjen er fortsatt splittet om hvordan det påvirker utviklere som lager spill. I en samtale med gamesindustry.biz, tidligere PlayStation-direktør Sean Layden mener at Game Pass-modellen kan tjene til å gjøre utviklere til lønnsslaver. Selv om det kan være lønnsomt fra et lederperspektiv, er det kanskje ikke inspirere utviklerne til å lage det beste spillet de kan. Det virkelige problemet for meg, og ting som Game Pass er, er det sunt for utvikleren? spør Layden. De skaper ikke verdi, legger det ut på massemarkedet, håper at det eksploderer og deler profitt og overpris og alt det fine. Det er bare at du betaler meg X dollar i timen, så bygger jeg deg et spill, her, gå og legg det på serverne dine. Jeg tror ikke det er veldig inspirerende for spill utviklere. Layden innrømmer at Game Pass og lignende tjenester kan hjelpe små team bli lagt merke til med spillene de lager, men for store studioer kan disse modellene ikke være den beste kreative fremtiden for spill. Er du enig i Laydens kommentarer?Jeg er delvis enig i at det kanskje begrenser kreativiteten som du ser strømme gjennom bransjen, men samtidig må man balansere kreativiteten mot det man ser i bransjen."
"sikkerhet. Det er det Game Pass gir deg, ved å si at vi kommer til å betale deg dette mye penger for dette spillet, og det er slik det kommer til å fungere. Det er mer som en, det burde være tryggere enn å si, vi har brukt X antall penger på dette spillet, det må gjøre dette for at vi skal kunne regne det som en suksess, og så kommer det ut og kanskje ikke lykkes, eller kanskje er det litt uraffinert, og så forårsaker det, det sliter i salg, og det er slik du får oppsigelser og slike ting. Nå sier jeg riktignok at ettersom Microsoft er den som permitterer flest mennesker for øyeblikket, men det er fordi Microsoft er et av de største selskapene i verden, og de er på en måte, slik de opptrer med oppsigelser er veldig annerledes for mange mennesker, vil jeg anta. Men poenget er at, ja, jeg tror Sean Layden er inne på noe der, når han nevner at Game Pass handler ikke nødvendigvis om å matche en kreativ visjon, det handler om å være, du vet, det er egentlig et kontraktsarbeid på en måte. Men samtidig.., er det en viss grad av sikkerhet som følger med, og det tror jeg er spesielt viktig for indie-utviklere, og til og med AA-utviklere, du vet, å ha det, den økonomiske støtten som Game Pass tilbyr, er nok ganske gunstig i så måte. Men likevel, er det definitivt noe å si om Game Pass, for jeg tror ikke det er bærekraftig i det store og hele, og jeg tror du vil se store endringer i hvordan det tilbys i fremtiden, men vi får se hvordan det endrer seg etter hvert. For øyeblikket tror jeg imidlertid at tjenesten har både fordeler og svakheter, og ja, jeg tror at stort sett alle ser ut til å være under armens press på øyeblikket. Men ja, det er all den tiden jeg har for øyeblikket, så takk til dere alle for for at dere ble med meg i dag, og vi sees i neste GLTV News på mandag. Ta vare på dere selv, alle sammen."