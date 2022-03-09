8BitDo Ultimate 2 (Quick Look) - Et verdig alternativ

Selv om den kanskje er på vei ut, er Ultimate 2 en verdig konkurrent hvis du er ute etter en anstendig kontroller til Switch, Switch 2 eller PC.
"Hei alle sammen og velkommen til en ny Gamereactor Quick Look. Vi er ganske sent ute med denne men vi har endelig 8BitDo produkter her på kanalen, noe som er fantastisk fordi de gjør noen ganske interessante ting som vanligvis er veldig aggressivt priset og kommer med et snev av retrofuturisme som skaper et nostalgisk kick for mange mennesker. Dette er deres flaggskip-kontroller for øyeblikket. Vi forventer at en Ultimate 3 kommer ut veldig snart."
"men dette er 8BitDo Ultimate 2, og den har vært en favoritt for mange mennesker i en lang tid og det er ganske lett å se hvorfor. For det første er den ganske billig. Dette vil komme Jeg tror den koster 45-40 dollar, og som du sikkert kan se, får du en ladestasjon med den. Denne ladestasjonen bruker enkel USB Type-C, men inne i dette lille rommet her er et hus for 2,4 GHz-donglen, og det er pogo-pinner for å lade, noe som betyr at når du er ferdig med den, kan du alltid skyve den inn i denne lille dokken, og du har en hendig lademekanisme som følger med kontrolleren. Jeg synes det er veldig bra og veldig kult, som snappy tenkning av 8BitDo. Nå er selve kontrolleren standard i noen måter, men har noen kule detaljer her og der. Disse analoge pinnene er villedende enkel å se på, men bruker noe som heter TMR, som jeg tror står for Tunneling Magneto Resistance. I utgangspunktet vil vi gå gjennom det i mer detaljert detalj i vår skriftlige men poenget er at dette er en mer pålitelig og mer presis metode for å skape effekten av å bevege en pinne som oversettes til bevegelse på skjermen enn Hall Effect pinner, så det betyr i bunn og grunn at det er mer pålitelig over mange år og lengre bruk, og den bør også være mer presis. Den veier 246 gram, noe jeg synes føles bra i hånden. Den er litt lengre, nesten en slags dobbel forstandsbredde som er fin."
"Det betyr at for oss som har større hender, føles den litt bedre i hånden enn Switch 2 Pro Controller og Switch Pro Controller for den saks skyld, som jeg tror er bra. Den har den vanlige bryteren som kobler sammen prikker eller LED-lys her ved siden av en batteriindikator som er flott, og en haug med ekstra knapper som du kan sette opp fordi denne støtter forskjellige formater. Det finnes også låser her for de analoge utløserne noe som betyr at de enten kan ha et klikk eller full slaglengde, også et fint lite tillegg ved siden av ekstra PL- og PR-knapper her, så det er mange ekstra biter for noe som koster mye mindre. Nå er det litt vanskelig med hva du kan bruke den til, for dette gjør støtter ikke PS5. Jeg tror ikke den støtter Xbox, noe som betyr at det heller ikke er PC gjennom Bluetooth eller 2,4 GHz dongle som vi allerede har snakket om, og Android som jeg ikke er så sikker på."
"sikker på at mange bruker slike for Android. Hvis de spiller, spiller de sannsynligvis med kontrollere der de kan sette inn telefonene sine fordi de spiller mens de er på farten eller på farten der de ikke ville tatt med seg denne, men den støtter også Switch og inkluderer Switch 2 med en fastvareoppdatering, noe som betyr at hvis du kjøper denne, vil du koble den til din datamaskin, du vil bruke et stykke nedlastet programvare som 8BitDo har levert, og det vil fastvareoppdatering av kontrolleren, og da fungerer den for Switch og Switch 2. Men hvis du bruker den til Switch 2 eller Switch, er det noen funksjoner som mangler her og der. For det første, så vidt jeg kan se, kan den ikke vekke Switch automatisk som Joy-Cons i Joy-Con kontrolleren eller Pro-kontrolleren kan gjøre, noe som betyr at hvis du har den satt inn i dokkingstasjonen under TV-en din og du trykker på knappene på Joy-Cons eller Pro-kontrolleren din, vil den vekke Switch, og du er klar til å sette i gang, akkurat som du ville gjort med en hvilken som helst konsoll. Se her, må Switch være slått på, og du må trykke på knappen og signalet må komme gjennom til TV-en for at konsollen skal kunne gjenkjenne at det er en tredjeparts kontroller der. Hvorvidt det forblir slik med Ultimate 3 er for gammelt til å si, og jeg er ikke sikker på om jeg, jeg håper jeg ikke begår en massiv feil her, men jeg fikk det ikke til å fungere, og jeg fant andre som sa at de ikke fikk det til til å fungere heller. Men likevel, spesielt hvis du bruker PC, er dette en nydelig liten ting."
"Den er billigere enn en DualSense i mange tilfeller, den er billigere enn en Xbox Series-kontroller, den kommer med et fancy ladestativ sammen med ekstra ting og tang som normalt ville vært eksklusivt for en Xbox Series Elite-kontroller. Så spesielt for PC-brukere er dette en veldig kul dings. Tusen takk for at dere så på, vi ses i neste episode."