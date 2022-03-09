Beyerdynamic Aventho 300 (Quick Look) - Luksuriøse, men rimelige

Beyerdynamic prøver seg på rimeligere alternativer, og vi er klare til å ta en titt.
"Hei alle sammen og velkommen til en ny Gamereactor Quick Look.Det finnes noen eksempler på at svært seriøse hi-fi-selskaper i det minste prøver seg å overføre sin ekspertise fra disse svært seriøse produktene rettet mot svært seriøse målgrupper forbrukere til et mer uformelt segment."
"Og det er akkurat det Biodynamic har gjort.Hvis du vil lete etter et referansepunkt, så kanskje Bowers & Wilkins, som er kjent for å gjøre mer seriøse, dyrere ting, for så å gjøre, ja for så å prøve å i utgangspunktet beseire AirPods og AirPods Max."
"Biodynamic er et av verdens mest anerkjente lydmerker.i den forbindelse, og spesielt studiohodetelefoner som Big Jack studiohodetelefoner er veldig populære i profesjonelle miljøer.Så dette er Avento 300, og det er deres forsøk på å bruke sin ekspertise til å skape et par trådløse hodetelefoner som kan levere på løftet om hva folk forventer av Biodynamisk."
"Disse Avento 300 koster altså rundt 3 000 kroner her i Danmark, noe som er mye, men det er faktisk 30 % mindre enn AirPods Max, og de står rett ved siden av dine grunnleggende Sony WH-1000XM6 eller bare, du vet, den kommer, den sitter i prisklassen sammen med de fleste av de andre luksuriøse alternativene."
"Dette designet er ganske kult, det er på grensen til å være for subtilt for meg, men det er mye av polstring her nederst på bøylen, og disse koppene er i skinnimitasjon, men med rikelig minneskum, så de er også komfortable.Men jeg ville kanskje ha likt disse metall aksentene her, selv om de tillater disse kan brettes ganske flatt, noe som også betyr at denne bærevesken er overraskende liten og tynn, noe som er flott, de ser bare litt billigere ut enn de kanskje er, og er laget for å være på innsiden, noe som er synd, men de støtter likevel en hel rekke av forskjellige kule teknologier."
"Du vet, du har AAC, aptX lossless, aptX adaptive, men det er også støtte for Dolby Atmos som er kult sammen med Dolby Head Tracking, som skal gi deg en mer ensartet lytteopplevelse, selv under bevegelse, og også bare for å sørge for at surround lydfølelsen er der."
"Det er åpenbart dedikerte mikrofoner for støyreduksjon, noe som er flott.Det er noe som kalles Stellar Fortify-drivere her, som er det samme som mer seriøse studiohodetelefoner, i tillegg til at du har Bluetooth 5.4 og lovet 50 timer batterilevetid, og det er antakelig med støyreduksjon på."
"Vi mottok disse for ikke så lenge siden, så jeg gleder meg virkelig til å prøve dem og se hvor effektiv støydempingen er, og også hvordan Beyerdynamic har overført mer nøytrale hodetelefonelementer til et par mer uformelle trådløse hodetelefoner fordi du vanligvis vil at studiohodetelefonene dine skal ha et nøytralt referansepunkt ikke være for bassaktig eller for diskant, og i utgangspunktet bare gi en mer realistisk lydbilde, men det er ikke nødvendigvis det du ønsker fra disse når du vil ha effekt, du vil ha oomph."
"Vil disse levere?Vi er i ferd med å gjennomgå Eventho 300, og vi kommer tilbake til dette veldig snart.Tusen takk for at dere fulgte med.Vi ses på neste."