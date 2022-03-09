MacBook Air M4 (Quick Look) - Utrolig tynn

Det er ærlig talt utrolig hvordan Apple har klart å presse så mye kraft inn i et så tynt kabinett. Vi tar en titt på den ville M4-brikken.
"Hei alle sammen og velkommen til en veldig, veldig sen Gamereactor Quick Look fordi vi er ser på den M4-utstyrte MacBook Air. Dette kommer til å bli en veldig rask en. Jeg ville bare ta litt tid ut av deres travle timeplan for å minne dere på hvor bra Apples billigste MacBook er. For den vanlige MacBook MacBook lever ikke lenger, og den eldre designet MacBook Air har også blitt trukket ut av porteføljen, og nå er dette MacBook Air som du kan kjøpe. Den har blitt litt dyrere, men den bærbare datamaskinen som du får er bare så fantastisk. Se hvor tynn den er. Selv med den mer kasseformede, løftet design, er det som om du ikke holder i noe. Det er virkelig som iPad-nivåer av vekt. Og selv om dette chassiset faktisk er det samme som Apple har brukt til oppdaterte MacBook Air en liten stund nå, har det ikke blitt mindre imponerende med tiden, og de finner fortsatt måter å få plass til selv de nyeste M-brikkene på. Så dette er en M4, noe som betyr at du får en 10-kjerners CPU, en 8-kjerners GPU og 16 GB RAM sammen med en 256 GB SSD på selv den mest grunnleggende SKU-en, noe som betyr at den bærbare datamaskinen du får, er kraftig og kapabel, er funksjonell, og vil opprettholde denne funksjonaliteten i mange år fremover. Det betyr også at denne har en batterilevetid på 15 timer, om ikke mer, noe som er utrolig. Til å være en 13-tommers laptop, er dette helt utenom det vanlige. Når du åpner den med presisjon, slik du vanligvis ville gjort, oppdager man at saksenøklene er borte, noe de tydeligvis har vært i en liten en stund, men det betyr at dette tastaturet faktisk er bra og fint å bruke. Berøringsinnlogging, noe som er flott. Den herlige Force-styreflaten her, som har vært fantastisk i årevis, tiår til og med. Og du får to Thunderbolt 4-porter, som jeg synes er helt greit, og MagSafe lading. Alle de tingene som gjorde MacBook Air og de oppdaterte MacBook Pro-modellene så bra er overført hit. Og i denne himmelblå fargen, som er første gang jeg faktisk ser på den, må du virkelig sette den i lyset for å se at blåtonen, men jeg synes dette burde være en heltefarge for MacBooks, både Pro og Air, fremover, for den er bare fantastisk. Vi skal lage et lite innslag om dette der vi snakker om kapasitet og vekt og setter denne ved siden av en av de nye tynnere OLED-iPadene for å se hvor mye nytte og hvor mange hestekrefter du kan få ut av en tynn og lett Apple-oppsett. Men jeg ville at det skulle følge med en kort video, så tilgi meg for at jeg er sen på denne. Vi forventer M5 Max, kanskje ikke akkurat nå, men om ikke altfor lenge."
"Det er åpenbart den neste grensen, men det bør også bety at vi filmer dette tidlig august, at dette kan bli billigere, og det er fantastisk for skolebruk, studentbruk i generelt. Du får massevis av funksjonalitet og levetid ut av dette i fem, seks, syv år. Så se på dette som en hjertelig anbefaling. Vi sees på neste gang."