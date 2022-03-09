DJI Osmo 360 (Quick Look) - Endelig, DJI!

Etter å ha sett på fra sidelinjen i årevis, har DJI endelig avslørt sin egen versjon av 360 graders fotografering.
"Hei alle sammen og velkommen til en ny Gamereactor Quick Look.Selv om DJI har produsert mange droner, mange actionkameraer, mange mikrofoner, hva de ikke har gjort, er å produsere et skikkelig 360 graders kamera."
"Det har de overlatt til Insta360 X-serien, som vi har tatt en titt på et par ganger her i programmet, men nå har de våknet opp og gjort det.Dette er DJI Osmo 360, og det er en del av Osmo-familien, som betyr at den kommer med den samme magnetiske monteringsbraketten som du ville fått når du kjøpte Osmo actionkameraet, og det betyr at mye av tilbehøret som du allerede eier, kanskje hvis du på en måte er investert i DJI-økosystemet, vil de fungere akkurat her."
"Det er også en del ting som er hentet ganske direkte fra Osmo actionkameraet, som denne av/på-knappen, men funksjonaliteten bør være veldig kjent for de som allerede har brukt et 360 graders kamera, noe som betyr at du har en veldig, veldig bred linse her, som fanger 180 grader rundt den, og du har det samme på den andre siden, og så er det smart programvare som syr de to bildene sammen rundt hele kameraet, og skaper ikke bare illusjonen av men en slags illusjon av et 360 graders filmområde."
"Nå er det veldig spesialisert, må jeg si, for det er klart at når du har to så brede linser vil du ganske mye forvrenge virkeligheten rundt deg, en linje som er filmet på disse 180 graders linser vil ikke være rett, selv om den er rett i virkeligheten, vil den forvrenge seg og men det vil i noen tilfeller se veldig, ja det vil gjøre noe som kan være for statisk for din smak, føles veldig dynamisk, fordi du ser virkeligheten bøye og fordreie seg rundt deg som en surfer rir på en stor bølge i Australia, eller som en god skiløper rir på en stor bølge i nedover fjellet."
"Det kan gi svært imponerende skudd, og det er mye dramatikk å skape her, det er derfor du ser det mye i Red Bull-klipp, for eksempel, fordi de teiper disse eller teiper disse teleskopiske kamerastangene til disse slags sporterne, og det som i utgangspunktet er at når den først er oppe, kan den fjerne programvaren, den smarte programvaren som syr bildene sammen vil fjerne denne selfie-pinnen eller denne teleskopstangen, slik at det bare ser ut som om det er et kamera som svever over motivet eller personen som bærer stokken, og igjen ser det imponerende ut, og det er absolutt et behov for for det, selv om det er veldig nisjepreget, mye mer nisjepreget enn de andre profesjonelle som kjøper DJI-utstyr."
"Hva er det nå?Jeg hater å måtte si at før vi begynte å filme, gjorde jeg ikke research eller fant om hele dette settet er en del av det grunnleggende Osmo 360-settet.Jeg er ganske sikker på at det ikke er det, for det er det vanligvis ikke."
"Når du kjøper en DJI-drone, får du ikke med ekstra batterier og en trippel batterilader.Du må kjøpe det som en del av fly more-settet, men du får, som jeg tror dette er ganske mye hentet fra action-kameraet, som bare er litt bærende etui for tre ekstra reservebatterier."
"De er på rundt 2000 milliamperetimer hver, og det betyr at det er 100 minutter med opptak på 8k 30fps per batteri.Det er 300 minutter bare i reservebatterier, noe som er bra, og du lader det opp gjennom en enkelt USB type C-port, så dette er ganske bra hvis du allerede har dårlig tid når du du bruker den."
"Så er det en liten, nesten silikonlignende beskyttelse for linsene, som går på toppen sammen med en bærepose, og så selfiekameraet, som leveres med industristandard gjenger, noe som betyr at du tilsynelatende kan kjøpe en annen selfiepinne, for dette er ikke spesiell, tror jeg i hvert fall ikke."
"Så når DJI sier at den blir usynlig, bare denne spesifikke, er det teknologi som finnes i kameraet, ikke i selfiepinnen, så bare ha det i bakhodet, og jeg er ganske sikker på at dette er industristandard gjenger.Men her inne finner vi to linser, selvsagt fordi det er det som kreves."
"Begge er 1-tommers sensorer, og de kan ta opp 8k 30fps, noe som er veldig imponerende, og det er med 10-biters farger og D-lock-støtte, slik at du har riktig arkivering for å opprettholde alle disse dataene, noe som er fantastisk.Den kan også gjøre en rekke andre mer standardiserte formater, så det vil si 8k 30, som jeg sa, men du kan også gjøre 4k 120, og du kan skalere det etter eget ønske, slik du kan med Osmo Action-kameraer."
"Som sagt får du 100 minutters opptak per batteri, men du kan også ta stillbilder hvis det er det du vil, så den tar 360-graders bilder med 120 megapiksler som stillbilder hvis det er det du vil.du vil ha.Du bruker den gjennom denne lille skjermen her, som jeg synes fungerer helt fint."
"Vi har hatt den oppe, vi har tilbakestilt den fordi vi nettopp har fått den, bare fiklet litt med den, men denne lille skjermen er fin.Her er det god plass til å bruke innstillingene, og igjen, hvis du har brukt en Osmo Action-kamera, vet du hva som skjer."
"Jeg synes det er fint for DJI å utvide horisonten og faktisk satse på nye produkter porteføljeområder.Jeg synes det er beundringsverdig.Jeg vil si at du virkelig må tenke ganske mye på brukstilfellet for en 360-graders kamera, fordi det er mange tilfeller der et motiv eller en scene er i bevegelse, men du vil ha et statisk bilde av den scenen, så for eksempel, da vi snakket, snakket jeg med en av videofotografene her før vi begynte å filme, så hvis du for eksempel bruker en bil, har noen videoer montert denne på for eksempel panseret eller bak på en bil, og da fanger den opp dette skjeve utseendet, bilen beveger seg fort, og det ser imponerende ut, men så blir bilen ganske skjev i seg selv, så du må virkelig tenke deg om, Hva trenger jeg disse bildene til?Hvis du vil ta noe og vise til vennene dine, og det er mange redigeringsfrihet fra et 360-graders bilde, for gjennom programvaren som DJI har laget, trenger du ikke å ha 360-graders-effekten."
"Du kan flytte en slags pseudo-kameravinkel gjennom opptakene når du legger dem inn i et redigeringsprogram, for eksempel, slik at du fanger opp alt, og fordi du har fanget alt, kan du bestemme hvor du vil at publikum skal se, noe som kan gi deg mer frihet."
"Husk også at disse linsene fortsatt er 180 grader, noe som betyr at det er ganske ultrabrede, Vi kommer til å anmelde denne stygge gutten veldig snart, så følg med på Game Raptor for mye mer.Ha det bra!"