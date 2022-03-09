GRTV News - En ny Tales of Remastered kunngjøres i dag

Det vil skje i timene før Gamescom Opening Night Live.
"Hei alle sammen og velkommen tilbake til en ny GRTV News.I dag skal vi snakke litt om noe som kommer til å skje veldig, veldig snart, veldig snart."
"Ikke Gamescom faktisk, men på en måte relatert til det, jeg antar at alt som skjer denne uken er på en måte et attributt til Gamescom-uken, men vi snakker faktisk om et nytt Tales av spillet fordi Bandai Namco har kunngjort at de kommer til å kunngjøre et nytt Tales of Remastered i dag."
"Det kommer til å skje en god stund før Gamescom Open Night Live-showet.Så Gamescom Open Night Live-showet er satt til rundt kl. 19 britisk tid, og dette kommer til å skje noen timer før det.Så vi kan forvente at en kunngjøring av et nytt spill kommer rundt samme tid, faktisk etter Kirby's Direct er ferdig."
"La oss ta en titt.Så ja, Bandai Namco vil kunngjøre et nytt Tales of Remastered i dag.Det vil være noen timer før Gamescom O&L, så i morgen ettermiddag eller i dag ettermiddag bør være livlig."
"Så ja, Bandai Namco kommer til å følge Nintendos eksempel med Kirby Air Riders og Sakurai, og tar dra nytte av forventningene til spillerne i timene før Open Night Live på Gamescom, verdens største videospillbegivenhet i dag.Det japanske selskapet har nettopp forhåndsannonsert et nytt spill i Tales of Remastered-serien, som vil bli laget i morgen eller igjen i dag, 19. august kl. 15:00 BST, 16:00 CEST."
"For øyeblikket finnes det ingen ytterligere detaljer om dette nye spillet, annet enn at det vil være en revisjon av en av de tidligere delene av den langvarige serien, som for eksempel Tales of Symphonia Remastered og Tales of Graces F Remastered, som feirer sitt 30.år som eksponent for JRPG anno 2025."
"Og igjen, du kan følge presentasjonen av det nye Tales of Remastered på Bandai Namcos offisielle YouTube-kanal der borte.Og det er teaseren som Bandai Namco la ut.Så det virker som om mange utgivere og utviklere isolerer seg nå Gamescom og legger merke til det for hva det er, som i utgangspunktet er den faktiske store erstatningen som vi har lett etter til E3."
"Summer Game Fest har sine øyeblikk, men det er ikke like fan-sentrert og jeg tror det er derfor folk ser mer mot Gamescom fordi, du vet, du kan stille deg i kø en uke med kunngjøringer på Gamescom, og så kan du vise frem disse spillene på handelsmessen eller utstillingsvinduet og sånne ting."
"Og det vil skape mye blest, for det vil være mange mennesker der ute, mange mennesker i Tyskland som deltar på utstillingen.Summer Game Fest er litt annerledes, det er åpenbart mye mer handels- og bransjesentrert.Det er mindre fan-greier, og det er sannsynligvis derfor vi ser dette skje."
"Men igjen, vi ser vanligvis ikke Gamescom slik, det er vanligvis åpent om natten live og det er årets show, eller sesongens show, skal vi si.Og så, men i år har vi Nintendo Direct, denne lange, 45 minutter lange, denne ettermiddag, og så går det rett inn i denne Tales of remastered-kunngjøringen, og så så har vi O&L pre-showet, så O&L og, du vet, masse spennende ting som kommer."
"Så husk å følge med på din lokale Game Rant-region for alle de gode sakene, alt det gode nyheter, kunngjøringer og trailere og alt det der.Ellers har jeg ikke mer tid.Jeg kommer faktisk tilbake neste uke med et nytt GRTV News, for da drar jeg til Tyskland for å delta på Gamescom."
"Vi ses på tirsdag i neste uke.Ta vare på dere selv, alle sammen.Ha det bra!"