GRTV News - Sandfall lover mer fra Clair Obscur -serien

Claire Obscure Expedition 33 er ikke slutten på serien. Claire Obscure er serienavnet. Ekspedisjon 33 er en av historiene vi ønsker å fortelle i denne serien. Dette har resultert i en enstemmig hyllet rollespill som flyr ut av hyllene. Men hva skjer nå? Vel, utvikleren Sunfall Interactive har ikke lagt skjul på at DLC kan være på vei og at de vurderer å gi det ut for Switch 2. Men på et eller annet tidspunkt må de kanskje gå videre. Og hva skjer da? Vel, da ser det ut til at det er på tide med en oppfølger. I et intervju med Mr Matty Plays, takket være Gamer, sier regissør Gillian Brosh at Expedition 33 bare er én historie i dette universet, og at serien heter Claire Obscure. Og han legger ikke skjul på at at dette ikke er slutten. Dette er hva han sier. Claire Obscure er franchisenavnet. Ekspedisjon 33 er en av historiene vi ønsker å fortelle i denne serien.
"Ekspedisjon 33 er en av historiene vi ønsker å fortelle i denne serien. Nøyaktig hvordan den vil se ut ut og hvordan konseptet blir, er det for tidlig å si noe om. Men det som er sikkert er at dette ikke er slutten på Claire Obscure-serien. Vi ønsker selvfølgelig å unngå at Claire Obscure Expedition 33 spoilere for alle som ikke har spilt det ennå, selv om du sikkert bør lese anmeldelsen vår. Men det vil sannsynligvis være en ganske frittstående historie, selv om det neste spillet deler det samme universet. Hva er dine tanker om dette? Bør Sunfall Interactive lage noe helt nytt igjen neste gang, eller gleder du deg til å komme tilbake til deres unike verden? Del dine tanker i kommentarfeltet nedenfor. For meg er dette en ganske interessant situasjon fordi det teknisk sett finnes mange andre ekspedisjoner som Claire Obscure kan tilby oss, men bare Ekspedisjon 33 var noen suksess. Med mindre du ser på muligheten for å lage en historie, en veldig tidlig prequel basert på den første ekspedisjonen, den som på en måte la grunnlaget for Verso og faren hans og alt det der. Men jeg vil si at det å potensielt gå tilbake og gjøre ekspedisjon 52 eller noe, selv om alle disse tingene eksisterer i universet, og du kan finne historiefortellinger som snakker om hva de gikk gjennom, ville det nødvendigvis ikke fungere av den enkle grunn at det ikke endte veldig bra. Ikke at Expedition 33s endte slik mange hadde ønsket, men det var likevel til syvende og sist en suksess, kan man si. Hva man ellers kan gjøre i verden, er jeg ikke så sikker på."
"Jeg mener, det er en ganske uvanlig verden, ideen om malte riker. Kanskje de tar oss med til en helt annen verden.helt annet rike. Kanskje de forlater den vi kjenner i Claire Obscure Expedition 33 og tar oss med inn i et annet maleri, et annet univers som disse hovedpersonene har diktet opp.hovedpersonene. Men igjen, det viktigste å merke seg er at Sandfall Interactive ikke er ferdig med dette serien, og at det vil komme mer fra Claire Obscure i fremtiden. Jeg vil imidlertid anta at vi er en stund unna noe slikt, for igjen, Claire Obscure ble bare lansert tidligere i år. Og Sandfall, selv om denne suksessen vil føre dem til ekspansjon, vil de vokse og de vil ansette flere folk i teamet, men jeg forventer ikke at det betyr at vi kommer til å få en ny spill i Claire Obscure-serien med det første. Det kommer fortsatt til å ta flere år."
