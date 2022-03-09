GRTV News - Ghost of Yotei har gått gull

Sucker Punchs oppfølger er ferdig utviklet og klar for lansering.
"Hei alle sammen og velkommen tilbake til en ny GRTV News, i dag skal vi snakke om om et av årets største spill og et spill som jeg vil beskrive som har gått litt under radaren, vi snakker om Ghost of Yotai, nå dette er et spill, igjen er det et stort spill, bortsett fra Death Stranding 2 på stranden vil du hevde at det er den største typen PlayStation 5 eksklusivt spill av året, men det er også et spill som ikke nødvendigvis har hatt fanfare rundt det på samme måte som andre titler har, hovedsakelig fordi Sony har vært ganske rare i måten de har markedsført trailerne og måten de har publisert trailerne på, og måten de har de har delt ytterligere informasjon om spillet har vært uvanlig på Sonys vegne skal vi si, men poenget er at spillet nesten er her, vi er omtrent bare over en måned fra lansering, og med det som er tilfelle, har Sucker Punch endelig avslørt at Ghost of Yotai har fått gull og er klart for lansering."
"Så ja, Ghost of Yotai har gått gull og er klar til lansering i oktober, feirer Sucker Punch med å vise ny gameplay av skytevåpen, så 2. oktober er litt mer enn en måned og utviklerne har virket veldig selvsikre på Ghost of Yotai, så dagens kunngjøring burde komme som en overraskelse. Sucker Punch bekrefter at Ghost of Yotai har gått gull, noe som betyr at de i utgangspunktet er ferdige med å utvikle spillet, og at det definitivt vil lanseres på den 2. oktober. Teamet har bestemt seg for å feire dette ved å gi oss litt nytt gameplay som viser noen av skytevåpnene vi vil kunne bruke mens vi utforsker den vakre verdenen og drepe skurker. Og hvis du vil se den nye traileren, kan du finne den her. Igjen Ghost of Yotai har skytevåpen fordi det er satt jeg tror rundt 2 århundrer senere enn Ghost of Tsushima, så det er en veldig annerledes versjon av Japan vi kommer til å oppleve."
"Men ja, Ghost of Yotai er klart, det er klart til lansering, noe som er gode nyheter fordi det betyr at det tidlige oktobervinduet kommer til å være fullpakket med nok et stort spill. Men igjen er det ganske uvanlig, for jeg føler at denne kampen har gått litt under radaren.Folk ser ut til å være mindre fokusert på lanseringen av Ghost of Yotai enn de er på andre ting som kommer, som for eksempel Battlefield 6 som kommer ut en uke etter Ghost of Yotai. Så det er et ganske uvanlig oppsett de har her. Det er klart at det kommer til å bli en stor kamp, og vi kommer til å dekke den grundig når den tid kommer."
"Men for de som ønsker å hente spillet på PlayStation 5 og teknisk sett PlayStation 5 Pro, men på samme plattform i oktober, er den gode nyheten at det ikke kommer til å forsvinne og at den nesten er klar, ja, den er klar, og den er nesten klar til å gjøre sin fulle ankomst på PlayStation-plattformen. Men igjen, etter hvert som vi hører mer om dette, kommer vi til å holde dere oppdatert, men ellers vil jeg si at det neste store slaget å se frem til vil være gjennomgangstakten som igjen kommer til å bli satt til sannsynligvis helt i starten av oktober, i slutten av september, en gang rundt den tiden, vi finner ut av det. Men ja, det er alt tiden jeg har, så jeg håper du nyter resten av fredagen din, nyter helgen og Vi ses på den andre siden."