GRTV News - Mortal Kombat 2 har blitt utsatt til mai

Filmen kommer nå mye senere enn forventet.
"Hei alle sammen og velkommen tilbake til en ny GRTV News, i dag skal vi snakke om om noe som skjedde helt på slutten av forrige uke faktisk, for da vi var Warner Brothers bestemte seg for å komme med en kunngjøring som jeg tror overrasket noen folk, for det så ut som om dette var en sikker premiere."
"De har annonsert at Mortal Kombat 2, ikke en oppfølger, men du vet oppfølgeren filmen vil faktisk komme senere enn forventet. Den har blitt forsinket fra premieren i oktober som vi forventet, og den vil nå komme i mai 2026. Så med det som tilfellet, la oss dykke inn og ta en titt. Så ja, Mortal Kombat 2 har blitt forsinket med åtte måneder, du må ta til takke med noe annet på det store lerretet i oktober da Mortal Kombat-oppfølgeren har premiere i mai. Så ja, tanken var at vi skulle få til nyte virkelig blodige dødsfall og underholdningsvold av den mest underholdende typen i det kommende Mortal Kombat 2 den 24. oktober. Men det er en virkelig fullpakket uke med mange store filmer og Halloween rett rundt hjørnet når folk pleier å ønske å nyte en skrekkfilm."
"film i kinomørket. Så hva gjør Warner Brothers med dette? Jo Deadline rapporterer at de rett og slett har valgt å utsette lanseringen, og det med en betydelig margin. I stedet for en senere høstpremiere som ville ha krevd en annen film for å flyttes, vil den nå lanseres 15. mai neste år. Deadline påpeker at det ikke er en mangel på kvalitet som har ført til avgjørelsen. Filmen har fått toppkarakterer på test men snarere et forsøk på å selge så mange kinobilletter som mulig. Var du planer om å se Mortal Kombat 2, og er det greit for deg å måtte vente til mai for å se Carl Urban i rollen som Johnny Cage? Nå er jeg faktisk overrasket over at den kommer litt senere enn dette, fordi jeg tror du har en tendens til å se produksjonsselskaper sikte på sommeren, det er som dette store slags blockbuster-premierevinduet når alle de store filmer pleier å komme ut, du vet, det er liksom to perioder av året hvor mange av store filmer kommer ut, og det er julen eller la oss kalle det Thanksgiving-ferien perioden fra Thanksgiving i USA og frem til jul, og så også sommeren som vel, det er de to store periodene for blockbuster-filmene som kommer og jeg tror Mortal Kombat 2 er akkurat på utsiden av å være en blockbuster, jeg tror det er en veldig stor film, og folk kommer til å bli veldig begeistret for den, men jeg tror ikke den helt lever opp til standarden til for eksempel i år hadde vi en ny Jurassic-film, vi hadde en ny Mission Impossible en ny Marvel-film F1 mange virkelig store filmer som kommer ut Jeg tror Mortal Kombat 2 er akkurat på nippet til å bli som de filmene, den er ikke helt det er derfor jeg tror at du vet å få den ut i en periode hvor det er litt langsommere, for eksempel i november i år, eller tidlig i november i år er nok en ganske smart idé, jeg tror denne filmen vil gjøre det så bra som vi forventer, jeg tror ikke tror ikke den kommer til å tjene nesten en milliard dollar, men den bør generere noen få hundre millioner på kino og forhåpentligvis føre til en anstendig oppfatning av fra både fans og kritikere, for det var tilfellet med den første filmen, det var ikke som en braksuksess eller noe sånt, den gjorde det bare bra, og forhåpentligvis vil denne filmen være det samme, den vil hylle spillene, den vil lede historien på en ganske interessant måte og unik retning, og det vil gi oss en virkelig spennende versjon av Johnny Cage på en måte som vi egentlig ikke har sett karakteren i det lyset på det store lerretet, men igjen som mer kommer ut om denne filmen, sørg for å holde innlegget ditt oppdatert, forsinkelsen betyr at det gir Warner Brothers mye mer tid til å fortsette markedsføringen og dele litt biter av snutter om den, så jeg antar at vi vil se flere trailere og annet i løpet av nær fremtid, men igjen, når alt dette kommer, bør vi holde oss oppdatert, så til neste tid ja, det er all den tiden jeg har på denne episoden av GRTV-nyheter, så jeg ser deg alt på den neste"