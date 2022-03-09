GRTV News - Hollow Knight: Silksong lanseringstidspunkt og pris avslørt

Silksong is real?
"Så, i dag snakker vi om Hollow Knight Built Song, ja det er egentlig ikke noe stort store ting å kunngjøre fordi vi venter på at dette spillet skal lanseres senere denne uken som er vanvittig å si i seg selv, men vi har de offisielle lanseringstidene og vi har de offisielle pris for spillet, så i løpet av helgen ble det på en måte ryktet av GameStop at spillet ville bli priset til $ 19.99, og vi har nå det som en offisiell bekreftelse fra Team Cherry at det vil bli lansert for den prisen for alle slags valutaer, så det er ikke kommer til å bli justert for forskjell i valuta ser det ut til, det kommer til å være, jeg mener det vil ikke være 19,99 japanske yen eller noe sånt, for det ville være omtrent 5 pence, men du vet at det kommer til å bli $19.99 Euro, jeg ser for meg at det kommer til å bli $19.99 Pund eller $17.99 Pund, jeg kan faktisk bare sjekke Steam akkurat nå fordi jeg bryr meg så mye om å sørge for at vi får sjekket fakta riktig, err det står ikke på Steam akkurat nå, ok så jeg kommer til å gå med $19.99, som er omtrent £5 mer eller $5 mer enn det originale spillet lansert for, som når du tenker på spill i dag faktisk er helt vanvittig, dette er en av de mest etterlengtede spillene gjennom tidene, definitivt et av de mest etterlengtede indiespillene av alle tider, og jeg tror at mens det i utgangspunktet så ut til å være en boble rundt hva Hollow Knight Silksong og dets hype betydde for mange spillere, som vi har sett i løpet av helgen og i ukene før Silksongs lansering, da det ble offisielt bekreftet med Hollow Knights opprinnelige spillerantall blir knust hver eneste dag, det er nå 70 000 spillere, noe som ikke er nok til å konkurrere med Baldur's Gate 3 eller Kingdom Thunder Labyrinth 2, men det er noe som er veldig veldig imponerende for et spill av størrelse og omfang, og Hollow Knight Silksong ser ut til å kunne bryte disse rekorder med mye, det faktum at det bare er, unnskyld japanske yen, ja $2300 der, Europa € 19.99, men ja, og også utgivelsestidspunktet vil være klokken 15.00 for britisk sommertid eller klokka 4 for sentraleuropeisk sommertid, og derfor betyr det at jeg tror omtrent 7 AM Pacific Time og ca. kl. 11 AM Eastern Time, ca. kl. 10 AM Eastern Time over i USA, men ja, det er spennende utvikling for Hollow Knight Silksong, vi vet nå nøyaktig når det kommer til å komme ut, det kommer ikke til å lanseres ved midnatt for mange folk den 4. september, men det spiller ikke nødvendigvis noen rolle, for så snart når det slippes kommer folk til å bli veldig begeistret og spille det, vi vil ikke en anmeldelse på en liten stund fordi de ikke gir ut anmeldelseskoder, noe som er helt i Team Cherrys rett, det vil imidlertid bety at folk bare kommer til å kjøpe spillet tror jeg ved lanseringen, noe som er helt greit, kommer du til å kjøpe Hollow Knight Silksong ved lansering? La meg få vite det, hvis ikke er du som meg fordi du bare ikke helt fanget opp det originale spillet, kanskje når all hypen har lagt seg, vil det være når det perfekte tidspunktet er å hoppe inn, jeg vet ikke, la meg få vite hva du synes om Hollow Knight Silksong og jeg ser deg i morgen for flere Johto-nyheter, ha det."