GRTV News - Et nytt Rayman-spill er offisielt under utvikling

I dag skal vi snakke litt om Ubisoft og litt om Rayman.For i det siste har Ubisoft ønsket å feire 30-årsjubileet til Rayman.
"Og det har de gjort ved å reaktivere en konto på sosiale medier som lenge har ligget i dvale.Den offisielle Rayman-kontoen har ikke lagt ut noe på fire år.Og plutselig la de ut noe på den.Nå er det egentlig ikke, det er mer en offisiell bekreftelse fordi vi hadde hørt rykter og rapporter og vi hadde sett ting som beveget seg bak kulissene som tydet på at et nytt Rayman-spill var på vei."
"Men nå har de offisielt gått ut og sagt at ja, et nytt Rayman er under utvikling.Men at vi ikke bør forvente noen flere viktige nyheter om det med det første.Så ja, Ubisoft bekrefter at et nytt Rayman er under utvikling.Karakteren fylte nettopp 30 år, men har ingen planer om å pensjonere seg, ettersom Ubisoft Montpellier og Ubisoft Milan utvikler for tiden et nytt eventyr."
"Et gammelt plattformikon fylte altså 30 år den 1. september, Rayman.Han debuterte på den første PlayStation for nøyaktig 30 år siden og har siden den gang tilbudt sin egen unike vri på plattformaction med mange høydepunkter.De siste årene har vært tøffere for Ubisofts gamle maskot."
"Men heldigvis har vi hørt mer og mer snakk om at noe nytt er på gang.Og så sent som i mai kom det rapporter om at et comeback var under utvikling.Dette har nå blitt bekreftet av merkevareprodusent Loic Gunon i en kort Instagram-video laget for å feire Raymans 30-årsjubileum."
"Han forteller blant annet at et svært talentfullt team hos Ubisoft Montpellier og Ubisoft Milan jobber for tiden sammen om fremtiden til Rayman.Men legger også til at selv om spillet er i gode hender, bør vi ikke forvente nyheter fra dem for tidlig.Og nå vet vi altså at Rayman er på vei tilbake, selv om det vil ta et år eller tre."
"Og hvis du vil se det, er det sosiale klippet innebygd der.Og det er faktisk en fin liten logo, for den viser hvordan Rayman har forandret seg så mye opp gjennom årene.Veldig fascinerende.Det som er verdt å ta med i betraktningen her, er det felles utviklingssamarbeidet mellom Ubisoft Montpellier og Ubisoft Milan."
"Ubisoft Montpellier er de jeg tror som gjorde Rayman Origin-spillene før de flyttet over og laget Prince of Persia The Lost Crown.Så de er på en måte Metroidvania-spesialister.Ubisoft Milan i hendene har også mye erfaring med Rayman fordi de nylig har laget Mario plus Rabbids-spillene."
"Som igjen kan du si at de ikke er Rayman, men Rabbids er i utgangspunktet en avlegger av Rayman.Kom først til live i Raving Rabbids, tror jeg.Og i tillegg dukket Rayman nylig opp i et Ubisoft Milan-spill som en utvidelsesfigur for Mario plus Rabbids Sparks of Hope."
"Så de to selskapene her som er veldig kjent med Rayman som karakter og Rayman som merkevare, som jobber sammen for å lage det.Det er vanskelig å si hva slags spill det kommer til å bli for hvis det bare var Montpellier, ville du sannsynligvis sagt at det kommer til å bli en annen slags Metroidvania i likhet med Rayman Origins."
"Men nå som Ubisoft Milan jobber med det igjen, kommer det kanskje til å inneholde noen flere 3D-elementer.Hvem vet?Vi må bare følge med.Men de gode nyhetene er at hvis du liker Rayman, hvis du er en fan av figuren og har ventet på at han skal komme tilbake til livet, så skjer det nå."
Det kommer bare til å ta litt tid, slik det alltid gjør i videospillverdenen.Men etter hvert som vi hører mer om dette, må du sørge for å holde innlegget ditt oppdatert
