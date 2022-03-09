Lenovo Legion Go Gen 2 offisiell lanseringstrailer

Den nye generasjonen av Legion Go er endelig her! Vi presenterer Legion Go Gen 2
"Er du klar for oppfølgeren, Lenovo Legion Go Gen 2?Vi har gjort den bedre og kraftigere med AMD.Men du har en plan for å gjøre det kraftige, personlige."
"Vi har bygget den, nå må du modellere den.Jeg heter Randy. Militæret viste meg hvordan man løser problemer.Det er det modding lar meg gjøre. Jakte på neste hva-hvis og komme opp med svaret.I løpet av de siste årene har jeg gått ned 90 kilo."
"Mesteparten av det ved å gå på tredemølle mens jeg spilte med akkurat dette oppsettet.Sammen med Legion AR-brillene har jeg Lenovo Legion Go på meg.Hvor som helst, når som helst.Jeg heter Daniel, og jeg er modder og eier av en digital butikk."
"Og nå som jeg driver en Lenovo Legion Go mod-butikk, Jeg er fortsatt forbløffet over at folk vil kjøpe noe jeg har laget.Dette handler om mer enn bare spilling.Det handler om hva du gjør mulig."
"Med måten du spiller på.Måten du låser deg inn på.Siktet ditt.Din lidenskap.Visjonen din."
"Troppen din.Måten du finjusterer, finpusser, klipper, limer inn, skriver ut, oppgraderer, dele, modifisere og gjenta, gjenta, gjenta og gjenta igjen.Fordi dette er spillet."
"Oppfølgeren er din å forme.Lenovo Legion Go Gen 2. Nå det umulige."