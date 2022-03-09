GRTV News - Keanu Reeves vil tilbake som Johnny Silverhand

I oppfølgeren Cyberpunk 2077
"Hei alle sammen og velkommen tilbake til nok en GRTV-nyhet. I dag skal vi snakke om om er Cyberpunk 2 eller Cyberpunk 2078, eller hva de nå kommer til å kalle det. Men grunnen til at vi er snakker om det er fordi vi har hørt litt om hva Keanu Reeves håper på fra prosjektet. Det er en rar ting å si, hva Keanu Reeves håper på fra et videospill, men han har blitt ganske synonymt med videospill og spesielt CD Projekt Reds Cyberpunk takket være sin rolle som Johnny Silverhand i spillet. Men i denne kommende oppfølgeren, som er under aktiv utvikling, kan vi forvente at Keanu Reeves kommer tilbake som den berømte karakteren?Vel, vi vet ikke, men Reeves er absolutt interessert i å gjøre det. Så la oss dykke ned i det."
"Så ja, Keanu Reeves er ivrig etter å komme tilbake som Johnny Silverhand i Cyberpunk 2. CD Projekt Red jobber kanskje hardt med The Witcher 4, men det betyr ikke at de har glemt Cyberpunk.Arbeidet med The Witcher 4 pågår febrilsk innenfor CD Projekt Reds vegger, men det betyr ikke at de har glemt Cyberpunk.betyr ikke at studioets andre store franchise, Cyberpunk, er satt på vent. Snarere tvert imot Tvert imot, det dystopiske plottet bobler allerede, og forproduksjonen av det som skal bli Cyberpunk 2 er i gang. Fansen må imidlertid vente en god stund på det som var tidligere var kjent internt som Project Orion, og spillet forventes å se dagens lys i løpet av dagen først etter 2029. Når det gjelder hva vi kan forvente oss av oppfølgeren, er detaljene praktisk talt ikke-eksisterende."
"Ingen historie, karakterer eller spillinformasjon har blitt avslørt så langt, men en kjent stemme har allerede uttalt seg, Keanu Reeves. Skuespilleren som gjorde et massivt inntrykk som Johnny Silverhand i Cyberpunk 2077 har åpent uttalt at han mer enn gjerne vil gjenta sin rolle som rolle i oppfølgeren. Absolutt. Jeg vil gjerne spille Johnny Silverhand igjen. Om denne var, om dette er mulig eller ikke, avhenger helt og holdent av hvilken av spillets mange avslutninger CD Projekt Red til slutt anser som kanon. Det er noe studioet aldri har avklart og det skaper en vanskelig situasjon hvis Silverhand skulle dukke opp i oppfølgeren. Én ting er imidlertid sikkert, interessen for Keanu Reeves er skyhøy, og det samme er ønsket blant fansen etter å se ham tilbake som Silverhand. Kan du forestille deg Night City uten ham?Så ja, det er ganske interessant dette. Cyberpunk 2, som er det vi skal kalle det fordi det er enklere, er under utvikling. Vi har ofte sett når CD Projekt Red deler ut sine forskjellige rapporter, viser de hvordan staben er organisert og hva prosjekter de jobber med. Og vi så i løpet av årene hvordan utviklerne stadig skiftet fra Cyberpunk 2077 til The Witcher 4. Og det er fortsatt en stor, rimelig, anstendig mengde av folk som jobber med Cyberpunk 2. Det er ikke fullskalaproduksjon, men det ville ikke overraske meg om det begynner relativt snart, eller i det minste, du vet, at teamet begynner å gå inn produksjon og bygge grunnlaget som spillet skal bygges på. Vi har ingen utgivelse datoer for The Witcher 4 eller Cyberpunk 2. Det er en så pinlig navnekonvensjon. De kommer til å gå ned med det spillet. Men det er interessant, for man skulle tro at The Witcher 4 sannsynligvis tidligst vil komme i 2027, noe som betyr at Cyberpunk sannsynligvis vil være i kanskje, jeg vil nok si 2030-tallet eller noe sånt, noe som virker som lang tid. Men når du tenker på at spill i denne skalaen tar fem år eller så Cyberpunk 2077, for eksempel, ble lansert i slutten av 2020. Så å si at vi har, vi får to CD Projekt Red-spill i året, i et tiår, er nok ganske nøyaktig. Men igjen, vi får se hvordan det går. Alt avhenger av hvor godt utviklingen går i The Witcher 4 for det første, for de kommer ikke til å skynde seg med det spillet. Og hvis de vil ta seg mer tid med det, så gjør de det. Men jeg tror at vekten vi har måttet se mellom Cyberpunk 2077 og The Witcher 4 ikke vil gjenspeiles i The Witcher 4 og Cyberpunk 2 av den enkle grunn at de måtte gjøre mye for å fikse Cyberpunk. Og jeg tror at CD Projekt Red kommer til å gjøre alt som står i deres makt for å sikre at de ikke trenger å gå gjennom den prosessen med The Witcher 4, noe som betyr at utviklingen forhåpentligvis ikke vil ta like lang tid for The Witcher 4, dvs. å bygge ut spillet over en betydelig mengde år og deretter måtte fikse det i en viss mengde år også. Men igjen, vi får se, og vi holder oss oppdatert for det. Når det gjelder Keanu Reeves, tror jeg de vil finne en måte å få ham med på. Hvis han vil og du har et stort navn som Keanu Reeves knyttet til prosjektet, vil de absolutt finne en måte å få ham tilbake på. Så vi får se hvordan det går. Men jeg ville ikke bli overrasket om Johnny Silverhand er med i Cyberpunk 2 i en eller annen grad. Men vi må bare holde oss og se hvordan det til slutt blir. Men det er all den tiden jeg har på dagens episode av GRTV News. Jeg kommer tilbake i morgen for neste episode. Så følg med for det."
Og ellers, ja, takk for at dere ble med meg, og jeg ser dere alle på den andre siden.