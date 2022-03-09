GRTV News - Apple avduker iPhone 17-serien

En ny basismodell og en Pro -utgave ledsages av en ny Air -idé.
"Hei alle sammen og velkommen tilbake til en ny GRTV News. I går var det den store Apple begivenhet i 2025, er det det vi skal snakke om i dag. Så vi har en haug av spesielt iPhones som vi kommer til å fokusere på i dag, fordi jeg tror mange av folk er ganske begeistret for hva Apple har gjort denne gangen, fordi det føles som de faktisk har forbedret og faktisk iterert og gjort noen endringer og faktisk gjort noen ting som fansen er begeistret for. Så med det som utgangspunkt, la oss dykke ned i det."
"Så ja, Apple dropper Plus, introduserer iPhone 17 Air og oppgraderte Pro. Apple har offisielt avduket iPhone 17-serien, og det er en av de mest radikale omveltningene på mange år.Det blir altså ingen flere Plus-modeller når Apple nettopp har avslørt iPhone 17-serien uten den større versjonen som nettopp hadde debutert sammen med iPhone 6s. Den store overskriften denne gangen er imidlertid at basismodellen endelig får en 120Hz-skjerm, noe som lenge har vært standard i resten av smarttelefonverdenen, selv billigere enheter. Skjermen inkluderer også alltid-på-funksjonalitet og en imponerende topplysstyrke på 3000 nit. Under panseret finner vi den nye A19-brikken, som ikke bare lover bedre ytelse, men også litt lengre batterilevetid. Apple introduserer også et nytt beskyttelsesglass som sies å være tre ganger mer ripebestandig og reduserer refleksjoner. Andre mindre forbedringer inkluderer raskere lading, 256 GB lagringsplass som standard og et frontkamera i sentrum. iPhone 17 Forhåndsbestillinger åpner 12. september kl. 14.00, og forsendelsene begynner 19. september. Fra og med prisen er satt til 799 dollar, noe som faktisk er ganske rimelig når man ser på iPhones."
"Den alternative modellen som i år tar over for Plus, er iPhone Air, en enhet som bare måler 5,6 mm på det tynneste punktet. Men tynn betyr ikke svak, snarere tvert imot, den drives av Apples nyeste A19 Pro-brikke, som selskapet hevder er den raskeste prosessoren i noen smarttelefon til dags dato. I tillegg kommer det nye C1X-modemet, som angivelig dobler hastigheten til forgjengerne, og N1-brikken som gir støtte for WiFi 7 og Bluetooth 6. Kameraer er også et annet viktig høydepunkt. På baksiden sitter et 48 MP Fusion-kamera med mulighet for 2x zoom med optisk kvalitet, mens fronten har et 18 MP midtkamera for videosamtaler og selfies. Den 6,5 tommer store skjermen har 120 Hz oppdateringsfrekvens, alltid på-funksjonalitet og en maksimal lysstyrke på 3000 nits. Et annet stort skritt er Apples beslutning om å fullstendig iPhone Air er derfor en ren eSIM-enhet, noe som frigjør plass til et fysisk SIM-kort."
"opp mer intern plass til komponenter. Forhåndsbestillinger åpner 12. september kl. 14.00 og lanseres den 19. september til en pris på 999 dollar. For de som vil ha enda mer, lanserer Apple også Pro, den kraftige modellen som er betydelig oppgradert i år. Mens Air har blitt slankere ned, har Pro i stedet blitt tykkere og mer robust takket være et nytt aluminiumschassis."
"Resultatet er en telefon som både er mer slitesterk og ser mer premium ut. Flere nye farger introduseres også, inkludert en slående oransje som garantert vil vekke oppsikt. Innvendig, A19 Pro-prosessoren Apples hittil raskeste iPhone-opplevelse. Enten ytelsen vil merkes i daglig bruk gjenstår å se, men Apple lover jevnere, mer brukervennlig og jevnere kraft takket være et nytt kjølesystem. Skjermen og baksiden har også en oppgradert keramisk skjold, som nå sies å være tre ganger mer ripebestandig. På kamerasiden, er den største oppgraderingen et fire ganger så stort teleobjektiv med 48 megapiksler, noe som i praksis gjør det mulig 8x zoom og 12 megapiksler. Alle de tre bakre kameraene er nå på 48 megapiksler, mens selfiekameraet støtter Apples sentrale scene. Videoskaperen ProRes RAW har blitt lagt til, og tilbyr høye nivåer av detaljer for profesjonelle opptak. Lagringsplassen starter på 256 GB og går helt opp til hele 2 TB. Apple har ikke oppgitt den nøyaktige batterikapasiteten, men kaller det deres beste noensinne. iPhone 17 Pro starter på 1 099 dollar, og forhåndsbestillinger åpner 12. september."
"kl. 14.00 og lanseres 19. september. Vil du bli fristet av iPhone 17, den ultratynne air, eller kraftpakken Pro?Så ja, ny Apple-serie, igjen, ganske spennende, de gjør noen endringer, Apple gjør ikke det, så du bør glede deg over dette, for de kommer sannsynligvis ikke til å gjøre gjøre det igjen før om et tiår eller så. Vi får fortsatt en Apple, det er fortsatt en iPhone, en base iPhone-modell, og den er nå rimeligere, men også betydelig kraftigere og mer med nyere funksjoner. Vi har droppet Plus-modellen, noe jeg alltid synes er fornuftig fordi Plus for meg er som en baby Max på en måte, jeg har aldri helt forstått poenget med den, så den er borte, i stedet har de skapt et produkt som faktisk har en unik pinne til det, så i stedet for at telefonen bare er litt større, har de nå en som er tynnere, samtidig som den fortsatt er kraftig. Så hvis du ikke liker å ha klumpete smarttelefoner i lommen og sånne ting, er iPhone Air sannsynligvis den rette for deg. Selv om Jeg ser på hvor tynn iPhone Air er, og jeg er bekymret for at den kan lide av noen av de tidligere Apple-problemene der telefonene bøyde seg, men vi får se om det til slutt blir tilfelle, men den har avrundede kanter og er veldig tynn, så det gjør den bekymrer meg litt. Jeg ga dem flashbacks til, jeg tror det var iPhone 6 som hadde mange bøyelige problemer, men vi får se. Og så har du Pro også, selvfølgelig, som er den modellen som jeg tror de fleste vil ha. Den er full av funksjoner, igjen, kraftigere, har et mer interessant designvalg. Noen ting jeg liker, jeg er ikke sikker på, det rare panelet på baksiden som ser ut som om det er spesielt for å spare plass til at folk kan feste ting med MagSafe. Jeg bruker MagSafe-greier, men jeg har ikke synes ikke designet ser helt riktig ut på den måten. Jeg skulle også ønske at Apple ville gjøre noe om formen på telefonens bakside, for jeg er lei av at iPhones ikke kan å hvile flatt. Med iPhone, med 17 Pro, har de den utstikkende kamerablokken og så de utstikkende kameralinser, noe som betyr at igjen, hvis du trykker ned på hjørnet av telefonen, vil den fortsatt vingle. Og det er en ting jeg virkelig skulle ønske de hadde ordne opp i, men ikke i år. Men igjen, det er også andre ting som Apple lanserte i går kveld. AirPods Pro Generation 3, samt Series 11 av klokken også."
"Så massevis av Apple-nyheter. Du vil finne alt på noen av de lokale spill retts regionen.Og ja, den gode nyheten er at hvis du trenger en ny iPhone, er dette sannsynligvis generasjonen å oppgradere, for det er faktisk meningsfulle oppgraderinger. Så spennende likevel. Men ja, det er alt jeg har tid til i dagens episode av GeoTV News, men jeg kommer tilbake i morgen for neste episode denne uken. Så takk for at dere ble med meg, og jeg ser dere alle i neste episode."