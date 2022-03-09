GRTV News - Nintendo kunngjør 60-minutters Direct for 12. september

Forvent et show som er i tråd med Super Mario Bros. 40-årsjubileum.
"Hei alle sammen og velkommen tilbake til en ny GRTV News, i dag skal vi snakke om om den store utviklingen som fant sted i går, fordi det leder videre til det som er som skjer senere denne uken, nemlig at det nok en gang kommer en Nintendo Direct."
"Nintendo har vært veldig aggressive med mengden av show som de har satt opp i det siste.Noen av dem har vært ok, noen av dem har vært dårlige, noen av dem har vært ganske gode.Denne ser ut til å bli, jeg tror den har potensiale til å bli stor."
"Så i utgangspunktet har Nintendo Direct blitt bekreftet, det er mange rykter som sier at det skulle være en denne uken, og det har blitt bekreftet for denne fredagen, og ja Fredag er en uvanlig dag for en Nintendo Direct, men det er en god grunn til det, så la oss dykk inn."
"Så ja, Nintendo Direct annonsert for fredag 12. september på Nintendo Today, det vil være en generell Nintendo Direct på fredag kl. 15 CEST, 14 BST.Nintendo har altså bekreftet at en ny Nintendo Direct vil finne sted fredag 12. september.Mange forventet den vanlige Twitter-kunngjøringen kl. 15:00 CEST, men i stedet gjorde de det gjennom Nintendo Today-appen."
"Det blir en generell Nintendo Direct-sending fredag 12. september kl. 15 CEST, 14 BST.Ingen nyheter om lengden, oppdatering, Nintendo bekrefter at den vil vare i omtrent 60 minutter, så det kommer til å bli en stor en.Men dette bør være den store, med datoer for Switch 2-spill som Metroid Prime 4 og Hyrule Warriors, nye første- og tredjeparts kunngjøringer, og helt sikkert Super Mario spill eller filmer, siden 40-årsjubileet er denne helgen."
"I tillegg til de forventede Mario- og Metroid-nyhetene, spekuleres det også i at vi kan se kunngjøringen av store tredjeparter som antagelig blir med i Nintendo Switch 2-linjen som flere utgaver av Capcoms Resident Evil-serie, Square Enix' Final Evil, Square Enix' Final Fantasy 7 Rebirth, og bekreftelse av Rockstars Red Dead Redemption 2."
"Dette er, tror vi, første gang Nintendo noen gang har gjort en slik presentasjon på en fredag, en merkelig dato, men teorien er at de ønsker å knytte det så nært som mulig med 13. september, som er dagen da Super Mario Bros ble lansert i 1985.Hva forventer du å se på Nintendo Direct på fredag?Så ja, det ser ut til at vi har noe stort i vente her."
"En times show for én ting er enormt.Det er ikke så ofte man ser timelange show, så det kommer til å være mye nyheter her, selv om det ikke nødvendigvis er knyttet til det jeg tror kommer til å til å gjøre dette til et virkelig bra show, nemlig at det kommer til å være så nært som mulig i tråd med lanseringsdatoen for Super Mario Bros for 40 år siden."
"Så det er derfor det skjer på en fredag, fordi jubileet teknisk sett er på lørdag, men de ønsker åpenbart ikke å arrangere et show på en lørdag, så de arrangerer det på fredag.Jeg tror vi kommer til å få noen skikkelig fine Super Mario-godbiter på grunn av dette."
"Jeg vet ikke nøyaktig hva det kommer til å være, men det ville ikke overraske meg om det er noen skygger dråper.Jeg tenker tilbake på de siste Super Mario-jubileene, og de har gjort ting som Collection, hvor de gjorde de tre spillene i den, Super Mario Galaxy, Super Mario 64, og Super Mario Sunshine, tror jeg."
"Det ville ikke overraske meg om vi ser noe sånt igjen, men ellers er det gode nyheter om ting som vi forventer i nær fremtid, som Metroid Prime 4 Beyond.Vi har ingen utgivelsesdato for det, de sier fortsatt at det er 2025, og vi er nå nesten halvveis gjennom september."
"Vi har ingen dato ennå, så jeg forventer at det blir annonsert, selv om det blir en forsinkelse, Jeg forventer at vi bare får litt informasjon om det spillet.Og det samme for Hyrule Warriors, som jeg tror kommer tidlig i 2026 nå, fordi de endret på en måte ordlyden i forrige Direct, der de sa, i stedet for å si at den kommer ut vinteren 2025, sa de bare om vinteren."
"Så jeg tror, jeg ville ikke bli overrasket om det blir en lansering i februar for det spillet, men poenget er at det er mye som kommer, og vi har hørt mange rykter om ting også, inkludert informasjon om Final Fantasy 7 Rebirth, om Resident Evil 7 Biohazard Red Dead Redemption 2 har lenge vært ryktet til Nintendo Switch, og kommer til Switch 2 også."
"Så det er mye som kan dukke opp på denne utstillingen, men den gode nyheten er at hvis du er spent på det, kommer det til å finne sted på fredag, vel, i morgen, og det er kommer til å være et timelangt show, som starter kl. 14.00 BST, 15.00 CEST, og vi kommer selvsagt til å være dekker det hele på din lokale Gay Rats-region, så følg med på det."
"Ellers er det all tiden jeg har, så takk til dere alle for at dere ble med meg i dag, og Vi ses i morgen for ukens siste Gears of News.Ta vare på dere selv, alle sammen."